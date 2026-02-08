Rodel-Trainer Hackl stürzte zwei Meter in Tiefe!

Rückschlag für unsere Rodler! Österreichs Coach Georg Hackl ist beim Abschlusstraining der Damen im Olympia-Eiskanal schwer gestürzt und hat sich dabei an der Schulter verletzt. Der dreifache Olympia-Goldgewinner und mehrfache deutsche Weltmeister musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
„Ich habe am Weg zu meinem Beobachtungsplatz am Steg neben der Rodelbahn Hindernisse überwinden müssen, bin in eine Lücke dieses Steges geraten und in einen Schacht knapp zwei Meter in die Tiefe gestürzt. So gesehen hatte ich noch Glück im Unglück“, kommentierte Hackl sein Missgeschick.
Der Trainer der österreichischen Rodel-Nationalmannschaft wurde vom ÖRV-Teamarzt Dr. Stefan Neuhüttler ins örtliche Krankenhaus begleitet, wo sich eine ausgekugelte Schulter als Diagnose betätigt hat. Diese konnte dort problemlos reponiert werden. Hackl ist mittlerweile zurück im Olympischen Dorf, eine Operation ist laut Neuhüttler nicht notwendig. „Die Schulter wurde fixiert, Georg hat schmerzmildernde Medikamente bekommen und ist bereits wieder bei der Mannschaft.“
Schlitten einsatzfähig
Die deutsche Rodel-Legende ist bei den Österreichern als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik zuständig. Zumindest auf die heutigen Männer-Bewerbe soll sich Hackls Unfall nicht auswirken, sind doch die Schlitten für die Läufe 3 und 4 (ab 17 Uhr) für den heutigen Nachmittag schon einsatzfähig.
