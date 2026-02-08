Rodel-Trainer Hackl stürzte zwei Meter in Tiefe!

Der Trainer der österreichischen Rodel-Nationalmannschaft wurde vom ÖRV-Teamarzt Dr. Stefan Neuhüttler ins örtliche Krankenhaus begleitet, wo sich eine ausgekugelte Schulter als Diagnose betätigt hat. Diese konnte dort problemlos reponiert werden. Hackl ist mittlerweile zurück im Olympischen Dorf, eine Operation ist laut Neuhüttler nicht notwendig. „Die Schulter wurde fixiert, Georg hat schmerzmildernde Medikamente bekommen und ist bereits wieder bei der Mannschaft.“