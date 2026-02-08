Jugendlicher Dealer flieht in Wien vor der Polizei

Kaum zu glauben: Ein erst 16 Jahre alter Bursche wurde in der Nacht auf Samstag im Bereich der U6-Station Spittelau in Wien gegen 3.15 Uhr beim Drogenverkauf erwischt – und versuchte zunächst zu fliehen!
Die Polizisten der Inspektion Vorgarten bemerkten den Jugendlichen, der daraufhin davonrannte. Nach kurzer Verfolgung am Spittelauer Steg schnappten die Beamten den jungen Dealer. Bei ihm wurden 38 Ecstasy-Tabletten, zehn Baggies Kokain, elf Baggies Cannabis und 565 Euro Bargeld sichergestellt.
Dealer hatte Komplizen
Im Verhör gestand der 16-Jährige, dass er bereits seit Stunden Suchtmittel an der U-Bahnstation verkauft habe. Außerdem nannte er einen mutmaßlichen Komplizen. Bei einer Hausdurchsuchung in Favoriten stellten die Beamten des Landeskriminalamts weitere 200 Gramm Cannabis, 0,5 Gramm Kokain, 35 Euro Bargeld sowie leere Baggies und eine Suchtmittelwaage sicher.
Auch der 18-jährige Komplize wurde festgenommen. Beide – sie stammen aus Syrien – wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
