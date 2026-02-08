Jugendlicher Dealer flieht in Wien vor der Polizei

Dealer hatte Komplizen

Im Verhör gestand der 16-Jährige, dass er bereits seit Stunden Suchtmittel an der U-Bahnstation verkauft habe. Außerdem nannte er einen mutmaßlichen Komplizen. Bei einer Hausdurchsuchung in Favoriten stellten die Beamten des Landeskriminalamts weitere 200 Gramm Cannabis, 0,5 Gramm Kokain, 35 Euro Bargeld sowie leere Baggies und eine Suchtmittelwaage sicher.