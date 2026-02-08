Für „Super-Bowl-Burger“ muss man 180 Euro blechen

Nicht nur erst am Super-Bowl-Sonntag selbst, schon die Tage davor feiern in Santa Clara tausende Fans vor Ort das Football-Spektakel des Jahres. Es gibt heiße Diskussionen, kuriose Outfits, Look-Alike-Wettbewerbe und selbst für diese Show verrückte Preise.
San Francisco ist im Ausnahmezustand. Es ist Super Bowl Sunday. Der Tag, an dem Amerika stillsteht – und San Francisco komplett den Verstand verliert. Wenn heute Nacht der Kick-off erfolgt, steht die Welt wieder einmal still: Im Super Bowl 60 treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. Gespielt wird im Levi’s Stadium in Santa Clara, nahe San Francisco, los geht’s um 15.30 Uhr Ortszeit (0.30 Montag MEZ). Und rund um die Bay Area ist längst klar: Sonntag wird nicht nur Football gespielt – es wird gefeiert, angefeuert und durchgedreht.
