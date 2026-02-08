Nach Sturm-Sensation will Altach in Liga nachlegen

Den letzten Sieg im ersten Bundesliga-Frühjahrsspiel feierte Altach im Februar 2015 mit einem 2:0 gegen Admira. Nur ein einziges Mal – im Februar 2024 – traten die Vorarlberger vor der ersten Frühjahrsrunde im ÖFB-Cup-Viertelfinale an, zogen damals allerdings gegen Zweitligisten Leoben mit 1:2 den Kürzeren. Der erste Frühjahrsgegner in der Liga war damals – wie heute – BW Linz, es reichte nur zu einem 1:1. Überhaupt ist die Heimbilanz gegen die LInzer höchst dürftig. In den drei Duellen im Schnabelholz reichte es bislang nur zu zwei Unentschieden, eine Partie ging verloren. In den insgesamt sieben Duellen mit den Linzern gab es nur einen einzigen vollen Erfolg.