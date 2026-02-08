Achtfacher Schädelbruch: Beamte beteuern Unschuld

Tagelang desorientiert nach Attacke

Alberto Castañeda Mondragón sagt, sein Gedächtnis sei nach einer Prügelattacke durch Einwanderungsbeamte so durcheinander gewesen, dass er sich zunächst nicht daran erinnern konnte, dass er eine Tochter hatte. Er wurde so schwer verletzt, dass er tagelang desorientiert war. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt, wo ICE-Beamte ihn ständig bewachten.

„Er rannte absichtlich gegen eine Mauer“

Die Beamten berichteten den Krankenschwestern, Castañeda Mondragón sei „absichtlich mit dem Kopf voran gegen eine Backsteinmauer gerannt“. Das Krankenhauspersonal bezweifelte diese Darstellung. Sie sollten Recht behalten: Eine Computertomografie zeigte Frakturen an der Vorder-, Hinter- und beiden Seitenschädel – Verletzungen, die laut einem Arzt gegenüber der Nachrichtenagentur „AP“ nicht mit einem Sturz vereinbar seien.