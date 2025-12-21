Opponent's collar bursts
“It’s cheating!” World Championship turmoil around Mensur Suljovic
World Championship uproar around Mensur Suljovic! After his second round win, opponent Joe Cullen rails against the Austrian's style of play: "It's cheating!"
The 53-year-old Viennese defeated England's number 32 seed Joe Cullen 3:1 on Sunday after trailing in sets and can look forward to a clash with defending champion Luke Littler on December 27. However, his victory in London's Alexandra Palace is causing a lot of discussion.
Angry posting after the match
Suljovic sometimes waited a long time before his throws, provoking his opponent - and sometimes celebrated exuberantly after winning legs. "If that's darts, I don't want anything to do with it," Cullen wrote via X after the match.
And he added: "I've always liked Mensur off the board, but it was obvious to everyone. I don't think I'm the only one who feels that way. The old guard will say it's part of the game, but however you put it - it's FRAUD!" Harsh words in the direction of the Austrian!
"I'm always an honest guy"
One thing is certain: Suljovic also received a warning from the caller for his behavior. "I was cheering, they said it wasn't allowed," explained the Austrian. "So I say: it's all right, I won't cheer. That's funny for me." Suljovic does not want to let his emotions get the better of him. "I'm always happy, I'm human," emphasizes the Viennese. "I'm always an honest guy." Cullen, on the other hand, says: "That's not darts!"
