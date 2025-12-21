„Es ist Betrug!“ WM-Wirbel um Mensur Suljovic

„Ich bin immer eine ehrliche Haut“

Fest steht: Suljovic bekam für sein Verhalten auch eine Verwarnung vom Caller. „Ich habe gejubelt, sie haben gesagt, es ist nicht erlaubt“, erklärt der Österreicher. „Also sage ich: alles gut, ich werde nicht jubeln. Das ist für mich schon komisch.“ Seine Emotionen will sich Suljovic nicht nehmen lassen. „Ich freue mich immer, ich bin ein Mensch“, betont der Wiener. „Ich bin immer eine ehrliche Haut.“ Cullen meint hingegen: „Das ist kein Darts!“