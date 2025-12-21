„Es ist Betrug!“ WM-Wirbel um Mensur Suljovic

WM-Aufregung um Mensur Suljovic! Nach seinem Zweitrundensieg schimpft Gegner Joe Cullen über die Spielweise des Österreichers: „Es ist Betrug!“
Der 53-jährige Wiener besiegte am Sonntag den als Nummer 32 gesetzten Engländer Joe Cullen nach Satzrückstand mit 3:1 und darf sich am 27. Dezember aller Voraussicht nach auf ein Duell mit Titelverteidiger Luke Littler freuen. Sein Sieg im Londonder Alexandra Palace sorgt jedoch für jede Menge Gesprächsstoff.
Wut-Posting nach Partie
Denn Suljovic wartete vor seinen Würfen mitunter lange, provozierte damit seinen Gegner – und feierte nach gewonnenen Legs teils überschwänglich. „Wenn das Dart ist, will ich damit nichts zu tun haben“, schreibt Cullen nach der Partie via X.
Und ergänzt: „Ich mochte Mensur schon immer außerhalb des Boards, aber das war für alle offensichtlich. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert – es ist BETRUG!“ Harte Worte in Richtung des Österreichers!
„Ich bin immer eine ehrliche Haut“
Fest steht: Suljovic bekam für sein Verhalten auch eine Verwarnung vom Caller. „Ich habe gejubelt, sie haben gesagt, es ist nicht erlaubt“, erklärt der Österreicher. „Also sage ich: alles gut, ich werde nicht jubeln. Das ist für mich schon komisch.“ Seine Emotionen will sich Suljovic nicht nehmen lassen. „Ich freue mich immer, ich bin ein Mensch“, betont der Wiener. „Ich bin immer eine ehrliche Haut.“ Cullen meint hingegen: „Das ist kein Darts!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.