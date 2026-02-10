Vorteilswelt
Prinzessin spricht!

Erste persönliche Worte von Sofia über Epstein!

Royals
10.02.2026 11:13
Schwedische Prinzessin Sofia äußerte sich zu Berichten über mutmaßliche Kontakte zu dem ...
Schwedische Prinzessin Sofia äußerte sich zu Berichten über mutmaßliche Kontakte zu dem Sexualstraftäter(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schwedische Prinzessin Sofia (41) hat sich zum ersten Mal selbst zu Berichten über mutmaßliche Kontakte zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geäußert.

0 Kommentare

 „Ich habe ihn in ein paar sozialen Zusammenhängen getroffen“, sagte die Frau von Schwedens Prinz Carl Philip, dem Sohn von König Carl XVI. Gustaf, nach übereinstimmenden Medienberichten.

„Zum Glück war es nur das“
Sie habe Epstein nur zweimal vor langer Zeit getroffen: einmal in einem Restaurant, „wo ich ihm vorgestellt wurde, und bei einer Filmvorführung gemeinsam mit vielen anderen. Zum Glück war es nur das“, sagte die Prinzessin den Berichten zufolge. „Jetzt, wo ich von all den schrecklichen Verbrechen gelesen habe, die er an jungen Frauen begangen hat, bin ich dankbar dafür, dass ich seit den wenigen Malen in meinen Zwanzigern nichts mehr mit ihm zu tun hatte.“ Ihre Gedanken seien bei allen Opfern und sie hoffe, dass es für die Frauen Gerechtigkeit geben werde, sagte Sofia demnach.

Laut Medienberichten hatte die schwedische Geschäftsfrau Barbro Ehnbom die damals noch bürgerliche Sofia Hellqvist mit Epstein bekannt gemacht. Hellqvist war demnach Teil eines Netzwerks von Ehnbom für ehrgeizige junge Frauen. Dem schwedischen Königshaus zufolge war Sofia nie in irgendeiner Weise von Epstein abhängig und hatte in den vergangenen 20 Jahren keinen Kontakt zu ihm.

