Erste persönliche Worte von Sofia über Epstein!

„Zum Glück war es nur das“

Sie habe Epstein nur zweimal vor langer Zeit getroffen: einmal in einem Restaurant, „wo ich ihm vorgestellt wurde, und bei einer Filmvorführung gemeinsam mit vielen anderen. Zum Glück war es nur das“, sagte die Prinzessin den Berichten zufolge. „Jetzt, wo ich von all den schrecklichen Verbrechen gelesen habe, die er an jungen Frauen begangen hat, bin ich dankbar dafür, dass ich seit den wenigen Malen in meinen Zwanzigern nichts mehr mit ihm zu tun hatte.“ Ihre Gedanken seien bei allen Opfern und sie hoffe, dass es für die Frauen Gerechtigkeit geben werde, sagte Sofia demnach.