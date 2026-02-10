Klimawandel fördert Nierensteine bei Kindern

Vorbeugen durch viel trinken – zuckerfrei

Vorbeugen kann man durch ausreichend Flüssigkeitszufuhr, vor allem mit Wasser und ungesüßtem Tee. Kinder von vier bis sechs Jahren sollten rund 0,8 bis einen Liter täglich trinken, Sieben- bis Neunjährige gut einen Liter, Kinder von zehn bis zwölf Jahren rund 1,2 Liter, Jugendliche von 13 bis 14 Jahren 1,3 und 15- bis 18-Jährige in etwa eineinhalb 1,5 Liter. Je nach körperlicher Aktivität, Außentemperatur oder Erkrankung kann der Bedarf auch deutlich höher liegen.