Geisterfahrt: Wendemanöver mitten auf der Autobahn

Mitten auf der Autobahn im Lieferinger Tunnel in Salzburg wendete am Montagabend ein Mann sein Auto und wurde zum Geisterfahrer. Nur durch Zufall konnte der Lenker aufgehalten werden, denn eine Polizeistreife kam ihm entgegen.
Gegen 23 Uhr fuhr der 30-jährige Kosovare in Richtung Deutschland auf der A1. Die Beamten hielten ihn nach seinem Wendemanöver sofort auf, sodass er noch vor der nächsten Anschlussstelle Salzburg Messe gestoppt werden konnte.
Der Mann war bei der Kontrolle auffällig, ein Alkoholtest verlief jedoch negativ. Allerdings stellte ein Arzt eine Fahruntauglichkeit fest – die Polizei machte allerdings keine Angaben, aus welchem Grund. Der Mann hat seinen Führerschein abgenommen bekommen.Außerdem wurde er bei der Staatsanwaltschaft wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.
