Geisterfahrt: Wendemanöver mitten auf der Autobahn

Der Mann war bei der Kontrolle auffällig, ein Alkoholtest verlief jedoch negativ. Allerdings stellte ein Arzt eine Fahruntauglichkeit fest – die Polizei machte allerdings keine Angaben, aus welchem Grund. Der Mann hat seinen Führerschein abgenommen bekommen.Außerdem wurde er bei der Staatsanwaltschaft wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.