Trauer um einen beliebten Salesianer-Pater

Vom Tischler zum Direktor

Der gebürtige Oberösterreicher hatte das Tischler-Handwerk erlernt, ehe er dem Salesianer-Orden beitrat und 1971 zum Priester geweiht wurde. Schon als Neupriester kehrte Frühwirth nach Unterwaltersdorf zurück, wo er das Aufbaugymnasium absolviert hatte, leitete dann eine Salesianer-Niederlassung in Landeck und wurde 1981 Hausdirektor im Studienheim Maria Hilf in Unterwaltersdorf. In seiner Amtszeit wurden im dortigen Gymnasium erstmals Mädchen aufgenommen.