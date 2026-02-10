Trauer um einen beliebten Salesianer-Pater

Er hat viele Jugendliche im Geiste Don Boscos durch ihre Schulzeit begleitet und war auch als guter Hirte in Pfarren tätig. Pater Friedrich Frühwirth ist in seinem seelsorgerischen Leben in ganz Österreich herumgekommen. Kommende Woche wird der beliebte Salesianer-Pater zu Grabe getragen.
Trauer herrscht im Don-Bosco-Gymnasium in Unterwaltersdorf im niederösterreichischen Bezirk Baden und in der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre. Salesianer-Pater Friedrich Frühwirth ist in der vergangenen Woche im Alter von 87 Jahren verstorben.
Vom Tischler zum Direktor
Der gebürtige Oberösterreicher hatte das Tischler-Handwerk erlernt, ehe er dem Salesianer-Orden beitrat und 1971 zum Priester geweiht wurde. Schon als Neupriester kehrte Frühwirth nach Unterwaltersdorf zurück, wo er das Aufbaugymnasium absolviert hatte, leitete dann eine Salesianer-Niederlassung in Landeck und wurde 1981 Hausdirektor im Studienheim Maria Hilf in Unterwaltersdorf. In seiner Amtszeit wurden im dortigen Gymnasium erstmals Mädchen aufgenommen.
Weitere Stationen seiner Ordenstätigkeit waren Linz, Fulmpes und Graz, ehe er ab 2022 seinen Lebensabend in der Salesianerpfarre in Amstetten verbrachte. Beigesetzt wird P. Frühwirth am 20. Februar um 12 Uhr am Friedhof in Unterwaltersdorf.
