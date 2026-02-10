US-Gericht stoppt Abschiebung von Studentin

„Heute atme ich erleichtert auf in dem Wissen, dass mein Fall trotz der Mängel des Justizsystems jenen Hoffnung geben kann, denen von der US-Regierung ebenfalls Unrecht getan wurde“, sagte Öztürk. „Seit wann ist es ein Verbrechen, sich gegen Unterdrückung auszusprechen? Seit wann wird man dafür ins Gefängnis gesteckt, sich gegen Völkermord auszusprechen?“, hatte die Türkin zu ihrer Festnahme im Vorjahr gesagt. Sie war in ihrer Wohnung inhaftiert worden, Videoaufnahmen davon lösten landesweite Empörung aus.