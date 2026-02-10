Ganz abgesehen von Korruptionsskandalen, wie sie den spanischen Ex-König Juan Carlos betrafen, scheint genau diese moralische Vorbildfunktion durch die Verwicklung eines Teils der europäischen Königshäuser in den Skandal rund um den amerikanischen Sexualstraftäter Epstein völlig wegzubrechen. Da ist die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit samt ihrem offenbar wohlstandsverwahrlosten Sohn Marius Borg Høiby. Dann die schwedische Prinzessin Sofia, der belgische Prinz Laurent und natürlich der britische Königsbruder Andrew, die in den „Epstein Files“ aufscheinen.