Roboter-Hunde unterstützen Polizei bei der WM 2026

Für gefährliche Gebiete

Die vierbeinigen Roboter sollen in gefährlichen Gebieten eingesetzt werden. Ein von der Stadt Guadalupe veröffentlichtes Video zeigt einen der neuen Roboter-Hunde, wie er durch ein verlassenes Gebäude läuft und Stiegen klettert – wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Er sendet live Videomaterial an Polizeibeamte, die mit etwas Entfernung hinter ihm folgen. In dem Video fordert der Roboter-Hund einen bewaffneten Mann über einen Lautsprecher auf, seine Waffe abzulegen.