Moser verpasst Sprint-Finalläufe – Bucher weiter

„Harter Dämpfer“

Im Vorfeld hatte sich der Gesamtzehnte der Tour de Ski das Finale der Top sechs als Ziel gesetzt, beim Sprint-Weltcup in Toblach Ende Dezember belegte er noch den achten Platz. „Es ist ein harter Dämpfer für das Selbstvertrauen. Ich glaube, dass die Form passt, aber heute habe ich sie gar nicht gezeigt“, ergänzte Moser. Wie bei seinem Teamkollegen Föttinger war das Steigwachs auf den Skiern nicht optimal, es sei auf der „glatten Seite“ gewesen, betonte der 28-Jährige. Beim Skating-Einzel am Freitag über 10 km nimmt sich Moser eine Top-15-Platzierung vor. „Ich muss schauen, dass ich positiv bleibe.“