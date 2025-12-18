Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krieg gegen Europa

Putins TV-Hetzer: „Müssen Wien wieder befreien“

Ausland
18.12.2025 08:48

Seit Jahren hetzt der russische Moderator Wladimir Solowjow in seinen Sendungen gegen die Ukraine und den Westen, verbreitet die Lügen des Kreml und fordert mitunter Atomschläge gegen Europa. Jetzt hat auch er Österreich mit Krieg gedroht.  

0 Kommentare

In seiner Radiosendung „Vollkontakt“, in der Solowjow etwas verloren allein im Studio sitzt, redete er sich am Dienstag wieder in Rage. So nahm er den Fall eines britischen Soldaten, der in der Ukraine gestorben war – bei einem Unfall weitab der Front – zum Anlass, davon zu reden, dass Großbritannien Russland den Krieg erklärt habe und Streitkräfte in den Kampf schicke.

„Feind auf seinem Territorium schlagen“
Es seien daher nicht nur die „Nazis“ in der Ukraine die Feinde Russlands, sondern auch ihre europäischen Herren, so die Logik von Wladimir Putins Chefpropagandisten. „Wir sollten den Feind auf seinem Territorium schlagen“, rät er. Ein Krieg mit Europa sei unvermeidbar, „auch wenn dank Trump unsere berechtigten Forderungen erfüllt werden“, nahm Solowjow Bezug auf die US-geführten Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg.

Solowjow bei seiner Radiosendung „Vollkontakt“
Solowjow bei seiner Radiosendung „Vollkontakt“(Bild: Screenshot/youtube.com/Russian Media Monitor)

„Die Österreicher kommen vielleicht zur Besinnung“
„Wir müssen Berlin wieder zerstören und in diese gottverdammte Stadt einmarschieren“, doziert Solowjow dann, den grimmigen Blick starr nach vorne gerichtet. „Wir müssen wieder in Paris einmarschieren“ – das geschah zuletzt 1814 im Krieg gegen Napoleon. „Wir müssen Wien wieder befreien“, fordert er dann, um nachzusetzen: „Wobei die Österreicher vielleicht wieder zur Besinnung kommen.“

Solowjow nimmt auch Bezug auf Trumps Haltung zur EU, die zuletzt immer eisiger wurde. Die Freundlichkeit des US-Präsidenten gegenüber Russland und die Feindseligkeit gegenüber Europa bringen ihn sogar dazu, von „Russisch-Amerikanischen Truppen“ zu träumen, die gemeinsam „deutsche, belgische, französische und britische Städte stürmen“.

Lesen Sie auch:
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Streit um Neutralität
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
15.09.2025
„Auf dem WC umbringen“
Putin-Hetzer bedroht EU-Chefin und Kallas mit Mord
08.12.2025

Zwischenfall bei Sendung
Wäre das alles nicht bizarr genug, kommt es zum Schluss der Sendung noch zu einem Zwischenfall. Es gibt eine kurze Unterbrechung, offenbar hat Solowjows Team einen Fehler gemacht. Er tadelt und seine Mitarbeiter und sagt: „Es fühlt sich manchmal so an, als bekämt ihr Boni vom ukrainischen Geheimdienst“. Nicht einmal hier kann man mit Sicherheit sagen, dass er es nicht ganz ernst meint.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir Putin
WienEuropaÖsterreichRusslandUkraineKreml
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf