Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nerven lagen blank

Tochter (21) ging mit einer Axt auf den Vater los

Burgenland
10.02.2026 17:00
Gerichtsgutachter Peter Hofmann (li.) attestiert der Angeklagten eine schwerwiegende ...
Gerichtsgutachter Peter Hofmann (li.) attestiert der Angeklagten eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Prozess in Eisenstadt: Mindestens 10-mal drohte eine 21-jährige Nordburgenländerin, den Vater umzubringen – sogar mithilfe der „russischen Mafia“. Vor Gericht sagt die junge Frau: „Er ließ nie eine andere Meinung gelten. Das hat mich rasend gemacht.“

0 Kommentare

Es seien die unterschiedliche Weltanschauung und die mangelnde Diskussionskultur des Vaters gewesen, die stets das Fass zum Überlaufen brachten, sagt die 21-Jährige, die zum Prozess am Landesgericht Eisenstadt aus der U-Haft vorgeführt wurde. Versuchter Mord war im Raum gestanden, verhandelt wurde aber „nur“ wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung. „Er hat nie eine andere Meinung gelten lassen. Wenn er sich nicht mehr zu helfen wusste, hat er geschrien. Und ich zurück“, sagt die eloquente Frau auf der Anklagebank.

Drohungen ja, aber „nie körperliche Gewalt“
Am 15. September 2025 hat man wieder einmal gestritten. Die zierliche Nordburgenländerin schnappte sich eine Axt und holte aus. „Knie nieder und bitte um Vergebung, bevor ich dir den Schädel einschlage.“ Das tat der Mann nicht. Also weiter. „Ich reiße dir die Gedärme raus und werfe sie dem Hund zum Fraß vor.“ Der Vater nahm die Axt an sich, die Tochter flüchtete zur Oma. Dort schrie sie: „Ich werde die russische Mafia holen, und wir schlitzen den Vater auf.“

Die Frau gibt zu, über die Jahre hin mindestens zehn Todesdrohungen ausgesprochen zu haben. „Aber es war nie körperliche Gewalt dabei“, so die Unbescholtene, die sich pauschal bei der gesamten Familie entschuldigt. „Es tut mir unendlich leid.“

Strenge Auflagen während der Probezeit
Gerichtsgutachter Peter Hofmann spricht von einer „schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung“ und einer „positiven Gefährlichkeitsprognose“, bevor sich der Schöffensenat für 18 Monate bedingte Haft ausspricht. Die Auflagen während der dreijährigen Probezeit sind streng: Betreutes Wohnen in Wien unter Einhaltung der Hausordnung; Weisung zur forensischen Ambulanz sowie Psychotherapie; Überprüfung der Medikamenteneinnahme; absolute Alkohol- und Drogenabstinenz; Bewährungshilfe. Bei der kleinsten Verfehlung folgt die Überstellung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 5°
Symbol bedeckt
Güssing
5° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
5° / 7°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 5°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 4°
Symbol Nebel

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Daten ausgewertet
Asbest: Langes Warten auf aktuelle Luft-Messwerte
„Operation Fox“
Karner: „Illegale Migration gegen null drängen“
Doppel-Jubiläum
„Wir sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“
Krone Plus Logo
Innenstadt-Frequenz
Wie Eisenstadt für ein lebendiges Zentrum sorgt
Krone Plus Logo
„Vom Mund abgespart“
Hier zahlen immer mehr Eltern Gehalt der Lehrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf