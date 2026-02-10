Tochter (21) ging mit einer Axt auf den Vater los

Es seien die unterschiedliche Weltanschauung und die mangelnde Diskussionskultur des Vaters gewesen, die stets das Fass zum Überlaufen brachten, sagt die 21-Jährige, die zum Prozess am Landesgericht Eisenstadt aus der U-Haft vorgeführt wurde. Versuchter Mord war im Raum gestanden, verhandelt wurde aber „nur“ wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung. „Er hat nie eine andere Meinung gelten lassen. Wenn er sich nicht mehr zu helfen wusste, hat er geschrien. Und ich zurück“, sagt die eloquente Frau auf der Anklagebank.