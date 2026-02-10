Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppel-Jubiläum

„Wir sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“

Burgenland
10.02.2026 11:01
Wein-Präsentation: Michael Schneider, Georg Wind, Franz Fleck jun., Ewald Gabriel, Alexander ...
Wein-Präsentation: Michael Schneider, Georg Wind, Franz Fleck jun., Ewald Gabriel, Alexander Kugler, Richard Geier.(Bild: Passionsspiele St. Margarethen)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Nicht nur die Passionsspiele St. Margarethen feiern heuer einen „Runden“, sondern auch der dazugehörige Wein.

0 Kommentare

Seit mittlerweile 100 Jahren wird in St. Margarethen das Leiden und Sterben von Jesu Christi aufgeführt. Etwas weniger lang gibt es den entsprechenden Wein dazu: Vor 30 Jahren taten sich erstmals Winzer der Weinbaugemeinde zusammen, um einen edlen Tropfen zu kreieren, der den Geist der Passionsspiele widerspiegeln soll.

Weine gesegnet
Heuer haben sich die Winzer Ewald Gabriel, Franz Fleck jun., Alexander Kugler, Georg Wind und Michael Schneider bereit erklärt, den Jubiläumswein zu keltern. „Wir sind den Passionsspielen tief verbunden und sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“, sagt Gabriel. Bei der Vollversammlung am Wochenende wurden die edlen Tropfen – ein Welschriesling Jahrgang 2025 und ein Blaufränkisch 2024 – gesegnet.

Eigenes Glas für Passionsspiele
„Der Wein spielt in der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu und damit auch bei den Passionsspielen eine zentrale Rolle“, so Spielleiter Pfarrer Richard Geier. Der Wein wird bei den Aufführungen ausgeschenkt. Auch ein eigenes Weinglas wird zum Jubiläum herausgebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 6°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 7°
Symbol bedeckt
Mattersburg
5° / 8°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 6°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
5° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Innenstadt-Frequenz
Wie Eisenstadt für ein lebendiges Zentrum sorgt
Krone Plus Logo
„Vom Mund abgespart“
Hier zahlen immer mehr Eltern Gehalt der Lehrer
3. Liga Ost:
Unruhiger Herbst – Aufsteiger Parndorf blieb cool!
Süße Bilanz
3,5 Millionen Krapfen werden im Jahr verspeist
Alkohol und Tabletten
Randalierer wollte Frau „vom Balkon schmeißen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf