„Wir sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“

Nicht nur die Passionsspiele St. Margarethen feiern heuer einen „Runden“, sondern auch der dazugehörige Wein.
Seit mittlerweile 100 Jahren wird in St. Margarethen das Leiden und Sterben von Jesu Christi aufgeführt. Etwas weniger lang gibt es den entsprechenden Wein dazu: Vor 30 Jahren taten sich erstmals Winzer der Weinbaugemeinde zusammen, um einen edlen Tropfen zu kreieren, der den Geist der Passionsspiele widerspiegeln soll.
Weine gesegnet
Heuer haben sich die Winzer Ewald Gabriel, Franz Fleck jun., Alexander Kugler, Georg Wind und Michael Schneider bereit erklärt, den Jubiläumswein zu keltern. „Wir sind den Passionsspielen tief verbunden und sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“, sagt Gabriel. Bei der Vollversammlung am Wochenende wurden die edlen Tropfen – ein Welschriesling Jahrgang 2025 und ein Blaufränkisch 2024 – gesegnet.
Eigenes Glas für Passionsspiele
„Der Wein spielt in der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu und damit auch bei den Passionsspielen eine zentrale Rolle“, so Spielleiter Pfarrer Richard Geier. Der Wein wird bei den Aufführungen ausgeschenkt. Auch ein eigenes Weinglas wird zum Jubiläum herausgebracht.
