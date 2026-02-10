„Wir sehen es als Ehre, diesen Wein zu machen“

Seit mittlerweile 100 Jahren wird in St. Margarethen das Leiden und Sterben von Jesu Christi aufgeführt. Etwas weniger lang gibt es den entsprechenden Wein dazu: Vor 30 Jahren taten sich erstmals Winzer der Weinbaugemeinde zusammen, um einen edlen Tropfen zu kreieren, der den Geist der Passionsspiele widerspiegeln soll.