Jetzt plant auch Tschechien Social-Media-Verbot

Minister: Kinder sollen lieber Sport treiben

Nach Angaben von Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček strebt das Kabinett eine Entscheidung spätestens bis Jahresende an. Sportminister Boris Šťastný schrieb auf der Plattform X, Kinder sollten lieber Sport treiben und auf den Spielplatz gehen, als vor dem Handy oder Computer zu sitzen. Seit Dezember regiert in Tschechien eine Koalition aus der rechtspopulistischen ANO von Babiš und zwei Parteien am rechten Rand. Kritiker warnten vor Einschränkungen der Grundrechte und einer Gefährdung der Privatsphäre.