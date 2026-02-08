Jetzt plant auch Tschechien Social-Media-Verbot

Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš hat sich erstmals für ein Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige ausgesprochen. „Ich bin dafür“, sagte der Milliardär am Sonntag in einem Video bei Facebook. Auch in Österreich wird ein mögliches Verbot derzeit heftig diskutiert.
Der Grund für die Idee der Altersgrenze: Experten hätten Babiš gesagt, dass soziale Medien für Kinder „schrecklich schädlich“ seien. „Wir müssen unsere Kinder schützen“, forderte der 71-Jährige. Auch andere Länder würden derzeit über ein Verbot nachdenken.
Minister: Kinder sollen lieber Sport treiben
Nach Angaben von Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček strebt das Kabinett eine Entscheidung spätestens bis Jahresende an. Sportminister Boris Šťastný schrieb auf der Plattform X, Kinder sollten lieber Sport treiben und auf den Spielplatz gehen, als vor dem Handy oder Computer zu sitzen. Seit Dezember regiert in Tschechien eine Koalition aus der rechtspopulistischen ANO von Babiš und zwei Parteien am rechten Rand. Kritiker warnten vor Einschränkungen der Grundrechte und einer Gefährdung der Privatsphäre.
Australien als Vorbild
Altersgrenzen für soziale Netzwerke werden in jüngster Zeit heiß diskutiert. Vorreiter ist Australien. Dort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit 2025 keine eigenen Social-Media-Accounts mehr haben. Ziel ist es, junge Menschen vor Risiken wie Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten zu schützen.
Altersgrenze soll auch in Österreich kommen
Auch die französische Nationalversammlung hat vor Kurzem für ein Nutzungsverbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gestimmt. Über die Vorlage muss noch im Senat, der zweiten Parlamentskammer, abgestimmt werden. Auch die österreichische Bundesregierung plant ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige.
