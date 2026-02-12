Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Habt Kinder getötet“

Opfer-Angehörige greifen Todesbar-Betreiber an

Ausland
12.02.2026 12:33
Jessica Moretti muss am Donnerstag aussagen – davor wurde sie von Angehörigen von Brandopfern ...
Jessica Moretti muss am Donnerstag aussagen – davor wurde sie von Angehörigen von Brandopfern angegriffen.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Betreiberin der Todesbar „Le Constellation“, in der 41 großteils junge Menschen ihr Leben verloren, ist am Donnerstag zum zweiten Mal einvernommen worden. Als Jessica Moretti in Begleitung ihres Mannes Jacques vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft eintrafen, wurden sie von Opferangehörigen angegriffen.  

0 Kommentare

Vor dem Gebäude der Behörde in Sitten kam es zu einer emotionalen Konfrontation: Als das Ehepaar Moretti dort ankam, wurde es von einer Menschentraube aus Reportern und Familienmitgliedern von Opfern umzingelt. Die Angehörigen schrien die Gastronomen an, während die beiden versuchten, ins Gebäude der Staatsanwaltschaft zu gelangen. 

Die Barbetreiber wurden von einem wütenden Mob eingekreist, kamen zwischenzeitlich keinen ...
Die Barbetreiber wurden von einem wütenden Mob eingekreist, kamen zwischenzeitlich keinen Schritt weiter.(Bild: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Aufmarsch wurde in sozialen Medien geplant
Die Angehörigen hatten den Aufmarsch in sozialen Medien geplant, wie die Schweizer Zeitung „Blick“ schreibt. Auf Tiktok hieß es: „Die Eltern müssen kommen, um Druck auszuüben“. In einem anderen Beitrag wurde erklärt: „Nicht, um zu provozieren. Nicht, um zu schreien. Einfach nur, damit sie uns sieht. Damit sie uns in die Augen schaut und durch sie hindurch die Augen unserer Kinder sieht.“

Hier sind die dramatischen Szenen zu sehen: 

Zu Schreien kam es am Donnerstagmorgen dennoch, wie Videos von dem Vorfall zeigen. „Ihr habt unsere Kinder getötet!“, wurde den Morettis lautstark vorgeworfen. „Ihr seid Monster. Wie könnt ihr essen und schlafen?“, war in einer besonders angespannten Szene zu hören. 

Moretti verspricht: „Wenn wir müssen, werden wir zahlen“
Jacques Moretti fühlte sich angegriffen und reagierte spontan: „Wenn wir zahlen müssen, werden wir zahlen. Wir sind keine Mafia, wir sind Arbeiter.“ Das Ehepaar schaffte es schließlich nur mithilfe eines Polizisten ins Gebäude. 

Lesen Sie auch:
Eine Perücke kann Verbrennungsopfern ein Stück Lebensqualität zurückgeben - viele Privatpersonen ...
Firma wird überhäuft
Viele spenden Haare für Crans-Montana-Opfer
11.02.2026
Bewegende Zeilen
Brandopfer: „Mein Gesicht existiert nicht mehr“
10.02.2026
Keine weiteren Toten
Überlebende von Crans-Montana trotzen Prognosen
30.01.2026

Kritik an mangelnden Schutzmaßnahmen
Reporter, die das Spektakel hautnah miterlebten, kritisierten, dass die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft gewesen seien. Die Morettis seien nur von einem Polizisten und einem Anwalt begleitet und hätten kaum Schutz gehabt. Das Paar sei sogar gegen die Mauer des Gebäudes gedrängt worden und sei von dort gar nicht weggekommen, wie „20 Minuten“ berichtete. Ein Bruder eines Opfers habe sogar versucht, Jessica Moretti zu treten. 

Die Kantonspolizei Wallis versprach nach dem Tumult, sie werde „ihre Vorkehrungen ab Donnerstagabend anpassen“. Für den Abend hatten Angehörige der Opfer erneut eine Aktion geplant, um die Morettis zu konfrontieren. Es könnten sogar noch mehr Menschen daran teilnehmen, wie der „Blick“ erklärte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf