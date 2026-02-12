Opfer-Angehörige greifen Todesbar-Betreiber an

Zu Schreien kam es am Donnerstagmorgen dennoch, wie Videos von dem Vorfall zeigen. „Ihr habt unsere Kinder getötet!“, wurde den Morettis lautstark vorgeworfen. „Ihr seid Monster. Wie könnt ihr essen und schlafen?“, war in einer besonders angespannten Szene zu hören.

Moretti verspricht: „Wenn wir müssen, werden wir zahlen“

Jacques Moretti fühlte sich angegriffen und reagierte spontan: „Wenn wir zahlen müssen, werden wir zahlen. Wir sind keine Mafia, wir sind Arbeiter.“ Das Ehepaar schaffte es schließlich nur mithilfe eines Polizisten ins Gebäude.