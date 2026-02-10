Warum Havannas Straßen jetzt wie leer gefegt sind

Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln
US-Präsident Donald Trump hat der Karibikinsel Kuba die Erdöllieferungen aus Venezuela abgedreht. Treibstoffe sind schon so knapp, dass die extrem wichtige Air Canada die Flüge dorthin eingestellt hat.
Kuba werde von alleine fallen, hat Donald Trump gesagt, nachdem er den venezolanischen Präsidenten Maduro gestürzt und wegen Drogenschmuggels in eine Gefängniszelle in New York hat sperren lassen. Dann drehte der US-Präsident der kommunistischen Karibikinsel den Ölhahn zu. Das war leicht, da Venezuela für die Ölversorgung Kubas von essenzieller Wichtigkeit war.
