Warum Havannas Straßen jetzt wie leer gefegt sind

Kuba werde von alleine fallen, hat Donald Trump gesagt, nachdem er den venezolanischen Präsidenten Maduro gestürzt und wegen Drogenschmuggels in eine Gefängniszelle in New York hat sperren lassen. Dann drehte der US-Präsident der kommunistischen Karibikinsel den Ölhahn zu. Das war leicht, da Venezuela für die Ölversorgung Kubas von essenzieller Wichtigkeit war.