Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Existenz-Krise in Kuba

Warum Havannas Straßen jetzt wie leer gefegt sind

Politik
10.02.2026 16:50
Nur noch wenig Verkehr auf dem Paseo de Marti im Zentrum der Hauptstadt.
Nur noch wenig Verkehr auf dem Paseo de Marti im Zentrum der Hauptstadt.(Bild: AFP/ADALBERTO ROQUE)
Air Canada fliegt wegen der Treibstoffknappheit nicht mehr nach Kuba.
Air Canada fliegt wegen der Treibstoffknappheit nicht mehr nach Kuba.(Bild: AFP/DANIEL SLIM)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein

US-Präsident Donald Trump hat der Karibikinsel Kuba die Erdöllieferungen aus Venezuela abgedreht. Treibstoffe sind schon so knapp, dass die extrem wichtige Air Canada die Flüge dorthin eingestellt hat.

0 Kommentare

Kuba werde von alleine fallen, hat Donald Trump gesagt, nachdem er den venezolanischen Präsidenten Maduro gestürzt und wegen Drogenschmuggels in eine Gefängniszelle in New York hat sperren lassen. Dann drehte der US-Präsident der kommunistischen Karibikinsel den Ölhahn zu. Das war leicht, da Venezuela für die Ölversorgung Kubas von essenzieller Wichtigkeit war.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Politik
Anwendung ab März?
Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln
Krone Plus Logo
Existenz-Krise in Kuba
Warum Havannas Straßen jetzt wie leer gefegt sind
US-Friedensplan
EU-Beitritt der Ukraine als Sicherheitsgarantie?
„Gut für Entwicklung“
Ministerium testet sechsjährige Volksschulen
„Operation Fox“
Karner: „Illegale Migration gegen null drängen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf