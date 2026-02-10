Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln

Die Industrie sprach sich am Dienstag für eine solche vorläufige Anwendung aus. „Die Landwirtschaft hat berechtigte Anmerkungen eingebracht, von denen ein wesentlicher Teil umgesetzt wurde. Insgesamt überwiegen die Vorteile klar, die das Abkommen für Europa – und damit auch für das Exportland Österreich – bringt“, sagte etwa Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz. Die Grünen blieben hingegen bei ihrer Kritik. „Was hier von der Kommission als Novum verkauft wird, ist im eigentlichen Sinne nur eine Durchführungsverordnung von Schutzmaßnahmen, die im Vertrag schon vorgesehen sind. Außerdem haben sich Rat und Kommission erfolgreich gegen eine Klausel für vergleichbare Lebensmittelstandards gewehrt“, sagte der EU-Abgeordnete und Agrarsprecher Thomas Waitz.