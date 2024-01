Womit ungewollt Schwangere heute kämpfen

Bei dem Symposium „50 Jahre straffreier Schwangerschaftsabbruch - und wie weiter?“ kritisierten Fachleute am Mittwoch dieselben Punkte. So seien die Kosten (mehrere Hundert Euro) zu hoch, das Angebot - vor allem in öffentlichen Krankernhäusern - nicht ausreichend sowie intransparent und die Informationen nicht immer neutral. Der Wiener Gynäkologe Michael Adam, der selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sagte etwa, dass manche Kolleginnen und Kollegen davor zurückschrecken würden. Einem Teil sei die Beratung zu zeitaufwendig, andere würden sich an vergangene Schwierigkeiten bei Spätabbrüchen erinnern, die inzwischen aber behoben seien.