Immer wieder Ärger mit Frist von Gutscheinen

Unterschiedliche Gutscheine

Wobei die Experten der Arbeiterkammer grundsätzlich dazu raten, Gutscheine immer möglichst zeitnah einzulösen. Denn Gutscheine sind im Fall einer Insolvenz des Unternehmens nicht abgesichert. Sie seien also immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Wert- und Leistungsgutscheinen. Ein Wertgutschein verbrieft das Recht auf einen bestimmten Geldbetrag. Ein Leistungsgutschein sichert eine konkrete Leistung zu – etwa eine Massage oder einen Hotelaufenthalt. Während der Betrag des Wertgutscheins immer gleich bleibt, kann eine Massage teurer werden – und dann muss die Preisdifferenz bezahlt werden.