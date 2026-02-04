Vorteilswelt
Ombudsfrau

Post ins Nicht-EU-Ausland ohne Zollerklärung teuer

Ombudsfrau
04.02.2026 12:24
Für ein Weihnachtsbillett aus Japan zahlte eine Wienerin viel Geld.
Für ein Weihnachtsbillett aus Japan zahlte eine Wienerin viel Geld.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Ein gut gemeintes Weihnachtsbillett aus Japan und eine Karte sowie ein Paket in die USA kosteten einen Empfänger und zwei Absender viel Geld und Nerven. Wie kann man das vermeiden?

Annemarie W. aus Wien kam eine Grußkarte aus Japan sehr teuer. Um die Post aus dem Ausland ausgehändigt zu bekommen, musste sie die stolze Summe von 34,80 Euro berappen. Der Wert des Weihnachtsbilletts: gerade mal ein Euro.

