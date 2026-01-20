Burgenland: Keine Wahl bei geförderter Pflege

Patient darf nicht mehr auswählen

Für Herrn N. ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die bisherige Organisation zuständig. Seiner Ehefrau bereitet das Kopfzerbrechen. „Es kann nicht sein, dass nach 15 Jahren von heute auf morgen die Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht mehr meinen pflegebedürftigen Mann betreuen, weil das Land es so bestimmt. Hat ein kranker Mensch nicht das Recht, auszuwählen, wer zu ihm nach Hause kommt? Mein Mann akzeptiert nur schwer Neues und die Belastung sehe ich jedes Mal an seinem instabilen Insulinspiegel“, klagt die Burgenländerin der Ombudsfrau.