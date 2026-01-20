Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Ombudsfrau

Burgenland: Keine Wahl bei geförderter Pflege

Ombudsfrau
20.01.2026 15:00
Das Burgenland geht bei der Pflege neue Wege, was für Betroffene eine Umstellung bedeutet.
Das Burgenland geht bei der Pflege neue Wege, was für Betroffene eine Umstellung bedeutet.(Bild: peopleimages.com - stock.adobe.com)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Da ein bundeslandweites neues System in der Pflege eingeführt werden, können Betroffene künftig nur dann selbst eine Organisation aussuchen, wenn sie aus eigener Tasche für die Leistungen bezahlen.

0 Kommentare

Seit rund 15 Jahren wird Peter N. (Name geändert) Zuhause gepflegt. Von seiner Ehefrau und Pflegekräften der Diakonie. Mit April soll sich das ändern. Das Land Burgenland führt ein neues System ein. Das Bundesland ist künftig in 28 Pflegeregionen aufgeteilt. Jede Region ist dann einer bestimmten Pflegeorganisation zugeteilt.

Patient darf nicht mehr auswählen
Für Herrn N. ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die bisherige Organisation zuständig. Seiner Ehefrau bereitet das Kopfzerbrechen. „Es kann nicht sein, dass nach 15 Jahren von heute auf morgen die Menschen, die zu uns  gekommen sind, nicht mehr meinen pflegebedürftigen Mann betreuen, weil das Land es so bestimmt. Hat ein kranker Mensch nicht das Recht, auszuwählen, wer zu ihm nach Hause kommt? Mein Mann akzeptiert nur schwer Neues und die Belastung sehe ich jedes Mal an seinem instabilen Insulinspiegel“, klagt die Burgenländerin der Ombudsfrau.

Für Ehefrau geht es um Würde
Seit einem weiteren Herzinfarkt im Jahr 2024 habe sich der Zustand des Ehemanns ohnehin weiter verschlechtert. Die bisherigen Pfleger und Pflegerinnen seien eine enorme Hilfe gewesen und wüssten, wie sie mit dem teils schwierigen Patienten umgehen müssen.„Hier geht es auch um Menschenwürde und Selbstbestimmungsrecht. Ein pflegebedürftiger Mensch ist keine Nummer“, hält Frau N. weiter fest.

Land hält an neuem System fest
Am neuen System wird aber nicht gerüttelt. Man verfolge das Ziel, eine wohnortnahe und sichere Betreuung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer zu garantieren. Die neuen Strukturen würden leistbare und qualitätsvolle Angebote in der Pflege und Betreuung gewährleisten.

Pflege-Neustrukturierung

  • Das Burgenland wurde in 28 Pflegeregionen unterteilt
  • In jeder Region gibt es künftig eine feste Trägerorganisation als zentralen Ansprechpartner für die mobile Pflege.
  • Am 1. April 2026 beginnt die Umsetzung. Ab dann fördert das Land Burgenland nur noch jene Pflegeleistungen, die über den jeweils zuständigen Regionalträger bezogen werden. 

Wer selbst wählen will, muss dafür bezahlen
Familie N. steht es natürlich frei, weiterhin die Dienste der gewohnten Organisation in Anspruch zu nehmen - allerdings erfolge dies dann ohne Förderung des Landes und damit auf eigene Kosten.

Die neuen burgenländischen Wege in der Pflege lassen offenbar keinen Raum für Kompromisse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
„Krone“-Ombudsfrau
Burgenland: Keine Wahl bei geförderter Pflege
Kosten explodieren
Alarm um Einsamkeit: Teuerung nimmt uns Freunde
Krone Plus Logo
Aufregung in U-Bahn
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
Krone Plus Logo
Herzinfarkt-Folgen
78-jähriger Wiener kämpft um Pflegegeldanpassung
Wunscherfüllung
Traum vom Fahrrad wurde für den blinden Elias wahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf