Verhältnisse unterschätzt: Paragleiter abgestürzt

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr. Zuvor war der 29-Jährige zu Fuß zum Seefelder Joch gewandet, von wo aus er einen Flug in Richtung Westen gestartet hatte. „Die Startphase und die Flugphase verliefen laut Angaben des Piloten ohne Probleme. Als er zur Landung im Bereich des Golfplatzes Seefeld ansetzte, unterschätzte er die Wind- und Thermikverhältnisse und die Distanz zum Boden“, heißt es von den Ermittlern.