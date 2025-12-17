Nicht gerechnet | Auf den Boden

Auf den Boden. Stocker, so schien es im Jänner, würde als Vizekanzler in eine FPÖ-ÖVP-Regierung unter Bundeskanzler Herbert Kickl gehen. Längst wissen wir, dass der Wahlsieger von 2024 aber weiter im FPÖ-Klubbüro hinter dem Parlament und nicht im Kanzleramt am Ballhausplatz residiert. Doch Wählerstimmen sammeln weder Kanzler Stocker noch sein Vize Andreas Babler von der SPÖ – die gehen, wie sämtliche Umfragen zeigen, mehr denn je auf das Konto des blauen Doch-nicht-Kanzlers. Warum? Zwei Aussagen ließen im ORF-„Report“ am Dienstag Abend dazu aufhorchen. Polit-Professor Peter Filzmaier stellte fest, die Regierung werde allein an der sozialen und wirtschaftlichen Verbesserung für jeden Einzelnen gemessen. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zum diesbezüglichen Regierungserfolg wie gewohnt salopp: „Ma müassat mehr aufn Boden bringen.“ Genau darum würde es gehen. Die Regierung hat nur dann eine Chance, wenn sie mehr auf den Boden bringt. Viel mehr.