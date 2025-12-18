Meg Ryan gedenkt Rob Reiner mit emotionalem Post

Sie würdigte das Paar als Leute, die an das Gute in Menschen glaubten und ihr Land zutiefst liebten. Sie hoffe, dass diese „unmögliche Tragödie“ nicht das Ende ihrer Geschichte sei, sondern zu etwas Gutem führe. Sie glaube, die beiden würden sich etwas Hoffnungsvolles und Menschliches wünschen – „etwas, das uns alle ein besseres Verständnis füreinander und etwas Frieden bringt“.