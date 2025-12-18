Nächste Hiobsbotschaft für das ÖSV-Team in Gröden

Gerade erst von einer Verletzung retour, droht Ski-Rennläufer Felix Hacker die nächste längere Verletzungspause. Wie der ÖSV am Donnerstag bekannt gab, reist der 26-Jährige mit dem Verdacht auf einen Meniskusriss im linken Knie vorzeitig vom Weltcup in Gröden ab. Ein diesbezüglicher MRT-Befund sollte durch eine Zweitmeinung in Graz noch bestätigt werden, erklärte ein ÖSV-Sprecher.