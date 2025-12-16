Schwerer Sturm
Bootsdrama im Mittelmeer: 32 Migranten ertrunken
Ein schwerer Herbststurm wütete im Meer um Kreta, als dort Migranten bei einer versuchten Überfahrt nach Europa ums Leben kamen. Die meisten der 32 Opfer sind junge Ägypter.
Das Bootsunglück südlich von Kreta passierte bereits in der vergangenen Woche.
14 Opfer identifiziert
Nach Angaben der ägyptischen Botschaft in Athen sind 32 Menschen ums Leben gekommen oder würden noch vermisst. Die meisten der Migranten seien junge Ägypter. 14 der Todesopfer seien identifiziert und man stehe nun in Kontakt mit deren Angehörigen.
„Tragisches Unglück“
Bei dem Unglück war die griechische Küstenwache, die ein manövrierunfähiges Boot vor Kreta entdeckte, zunächst von 18 Toten ausgegangen. Im Meer rund um Kreta tobte in diesen Tagen ein schwerer Herbststurm mit Windböen von mehr als 90 Kilometern pro Stunde. Dadurch wurden auch die Rettungsarbeiten stark erschwert. Ägyptens Botschafter in Griechenland, Omar Amer, sprach von einem „tragischen Unglück“.
Ägypten zählt wie das benachbarte Libyen und so wie Tunesien zu den wichtigsten Transitländern für viele Migranten auf ihrem Weg nach Europa. In Ägypten leben viele Flüchtlinge und Migranten, etwa aus Syrien sowie dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern. Die ägyptischen Behörden gehen seit Jahren streng gegen Schmuggler vor, weshalb die Zahl der Boote, die von Ägypten aus starten, deutlich abgenommen hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.