Bootsdrama im Mittelmeer: 32 Migranten ertrunken

Ägypten zählt wie das benachbarte Libyen und so wie Tunesien zu den wichtigsten Transitländern für viele Migranten auf ihrem Weg nach Europa. In Ägypten leben viele Flüchtlinge und Migranten, etwa aus Syrien sowie dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern. Die ägyptischen Behörden gehen seit Jahren streng gegen Schmuggler vor, weshalb die Zahl der Boote, die von Ägypten aus starten, deutlich abgenommen hat.