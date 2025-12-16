Einsatzkräfte bergen tote Frau aus Saalach

Ein Spaziergänger hatte vom Uferweg der Saalach aus den offensichtlich leblosen Körper an Steinen hängend im Wasser entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Leitstelle Traunstein schickte daraufhin gegen 9.30 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rotem Kreuz los. Sie bargen die Frau aus dem Fluss – für sie kam jede Hilfe zu spät. Die BRK-Wasserwacht musste gegen 11.50 Uhr erneut ausrücken, um Kleidungsstücke aus dem seichten Wasser zu bergen.