Einsatzkräfte bergen tote Frau aus Saalach

Alarm im benachbarten Bayern: Am Montagvormittag haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Piding und der Reichenhaller Feuerwehr eine bisher unbekannte tote Frau aus der Saalach geborgen. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt aktuell, was genau passiert ist, und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.
Ein Spaziergänger hatte vom Uferweg der Saalach aus den offensichtlich leblosen Körper an Steinen hängend im Wasser entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Leitstelle Traunstein schickte daraufhin gegen 9.30 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rotem Kreuz los. Sie bargen die Frau aus dem Fluss – für sie kam jede Hilfe zu spät. Die BRK-Wasserwacht musste gegen 11.50 Uhr erneut ausrücken, um Kleidungsstücke aus dem seichten Wasser zu bergen.
Die Todesfallermittlungen übernahm die Kripo Traunstein, das bisher keine Hinweise auf eine Straftat feststellen konnte, aber auch die Identität der Toten noch nicht klären konnte, weshalb die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Hilfe bitten: Die tote Frau ist geschätzt 50 bis 60 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank, hat kurze braune Haare, braune Augen und eine rund zehn Zentimeter lange Narbe an der rechten Schulter.
Sie war mit rosafarbenen Turnschuhen der Größe 37, einer türkisfarbenen Hose und einem gleichfarbigen Oberteil, einer bordeauxroten Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher „94“ auf der linken Brustseite und einer blauschwarz melierten Wolljacke der Größe 42 bekleidet.
Hinweise bitte an die Telefonnummer +49 (0) 861 98730 oder an jede andere Polizeidienststelle.
