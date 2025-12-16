„Hatte viel Glück!“ Gisin meldet sich aus Klinik

Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin meldete sich nur fünf Tage nach ihrem schrecklichen Unfall im Training von St. Moritz wieder bei ihren Fans. Mit einem Posting aus der Klinik gibt die 32-Jährige ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.
„Ich hatte sehr viel Glück, dass ich noch immer meinen ganzen Körper bewegen kann. Aber natürlich lote ich meine Grenzen schon wieder aus und laufe bereits herum“, schreibt Gisin neben ein Foto auf Instagram.
Gisin zog sich in St. Moritz Verletzungen an der Halswirbelsäule, am Handgelenk und auch einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zu. Zwei Operationen hat sie bereits hinter sich, nun wartet der Eingriff am Knie. Dabei sollen der Kreuz- und Innenbandriss operiert werden.
„Ich erfahre so viel Lieb“
Gisin: „Ich erfahre so viel Liebe. Es ist schwierig, meine Dankbarkeit auszudrücken: gegenüber allen Ärzten, Pflegenden, dem Helikopter-Piloten, Helfern, Trainern, Physios und einfach allen, die mir in den letzten Tagen geholfen haben.“
