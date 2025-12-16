Pleite-Skigebiet gerettet: „Weihnachtsgeschenk“

Optimismus in 300-Seelen-Gemeinde

„Wir sind höchst erfreut, das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk“, sagte Bürgermeisterin Karina Konrad zur „Krone“. Im heurigen Winter werde es wohl noch keinen Skibetrieb geben, für die Zukunft zeigte sie sich allerdings optimistisch. „Wir haben gesehen, dass eine Nachfrage nach der Einrichtung besteht“, so Konrad. Für den Tourismus und die Region seien die Lifte und Pisten wichtig.