Gleich drei ÖSV-Damen im ersten Durchgang raus

„Ich bin gesund und fühle mich körperlich bestens, die Stimmung im Team ist prima – also wird es sicher gut in den nächsten Monaten“, erklärte Liensberger vor dem Rennen. Doch schon nach der ersten Zwischenzeit des ersten Laufes war wieder Schluss. Wie schon in Gurgl erreichte sie nicht den zweiten Durchgang.