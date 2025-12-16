Land investiert Millionen in heimische Kliniken

Schonendere und präzisere Operation

„Aktuell haben wir bei der Kabeg zwei Roboter, einen in Klagenfurt und einen in Spittal“, so Prettner. In Zukunft investieren wir in drei weitere. Diese kommen jeweils nach Villach, St. Veit und nach Klagenfurt. Primaria Dalpiaz lobt die moderne Ausstattung in Klagenfurt: „Die Roboter werden vom Operateur gesteuert. Die Arbeit mit den Geräten ist viel präziser und es wird schonender operiert“. Für den Patienten bedeutet das weniger Schmerzen und Schmerzmittel und eine schnellere Heilung.