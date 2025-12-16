Land investiert Millionen in heimische Kliniken

Roboter, modernere Ausstattung und Baupläne. Kärnten investiert kommendes Jahr insgesamt 94 Millionen Euro in den Ausbau der Krankenhäuser.
„Heutzutage kann man Medizin von Technik und Digitalisierung nicht trennen“, ist Primaria Orietta Dalpiaz im Klinikum Klagenfurt überzeugt.
Zubauten und neue Technologie im OP
Geplant ist auch eine Erweiterung des Chirurgisch medizinische Zentrums (CMZ) – mit neuer Augenabteilung, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, HNO-Abteilung und mehr. „Mit weiteren Investitionen in Krankenanstalten wie Wolfsberg und Villach stellen wir nicht nur einen modernen Arbeitsplatz bereit, auch die Patienten können besser und schneller versorgt werden“, sagt Landesrätin Beate Prettner. Geld fließt zudem in neue Technologien wie Roboter, die ja bereits erfolgreich bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommen.
Schonendere und präzisere Operation
„Aktuell haben wir bei der Kabeg zwei Roboter, einen in Klagenfurt und einen in Spittal“, so Prettner. In Zukunft investieren wir in drei weitere. Diese kommen jeweils nach Villach, St. Veit und nach Klagenfurt. Primaria Dalpiaz lobt die moderne Ausstattung in Klagenfurt: „Die Roboter werden vom Operateur gesteuert. Die Arbeit mit den Geräten ist viel präziser und es wird schonender operiert“. Für den Patienten bedeutet das weniger Schmerzen und Schmerzmittel und eine schnellere Heilung.
Aktuell haben wir in Kärnten zwei Roboter, einmal in Klagenfurt und in Spittal, die während der Operation assistieren und als Werkzeug zum Einsatz kommen.
Beate Prettner, Gesundheitslandesrätin.
Ein Da-Vinci Roboter kostet bis zu zwei Millionen Euro. Primaria Dalpiaz nutzt bereits mit mehreren eingespielten OP-Teams bei Eingriffen an der Prostata oder Niere die Roboterarme. Zukünftig sollen sie auch in Fachrichtungen wie der Thoraxchirurgie, Gynäkologie oder der HNO-Chirurgie zum Einsatz kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.