Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Roboter und Co.

Land investiert Millionen in heimische Kliniken

Kärnten
16.12.2025 18:00
Auch Chirurgie-Primarius Reinhard Mittermair und sein Team nutzen erfolgreich den ...
Auch Chirurgie-Primarius Reinhard Mittermair und sein Team nutzen erfolgreich den Da-Vinci-Roboter für gewisse Eingriffe.(Bild: Evelyn Hronek)

Roboter, modernere Ausstattung und Baupläne. Kärnten investiert kommendes Jahr insgesamt 94 Millionen Euro in den Ausbau der Krankenhäuser. 

0 Kommentare

„Heutzutage kann man Medizin von Technik und Digitalisierung nicht trennen“, ist Primaria Orietta Dalpiaz im Klinikum Klagenfurt überzeugt. 

Zubauten und neue Technologie im OP
Geplant ist auch eine Erweiterung des Chirurgisch medizinische Zentrums (CMZ) – mit neuer Augenabteilung, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, HNO-Abteilung und mehr.  „Mit weiteren Investitionen in Krankenanstalten wie Wolfsberg und Villach stellen wir nicht nur einen modernen Arbeitsplatz bereit, auch die Patienten können besser und schneller versorgt werden“, sagt Landesrätin Beate Prettner. Geld fließt zudem in neue Technologien wie Roboter, die ja bereits erfolgreich bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommen.

Schonendere und präzisere Operation
„Aktuell haben wir bei der Kabeg zwei Roboter, einen in Klagenfurt und einen in Spittal“, so Prettner. In Zukunft investieren wir in drei weitere. Diese kommen jeweils nach Villach, St. Veit und nach Klagenfurt. Primaria Dalpiaz lobt die moderne Ausstattung in Klagenfurt: „Die Roboter werden vom Operateur gesteuert. Die Arbeit mit den Geräten ist viel präziser und es wird schonender operiert“. Für den Patienten bedeutet das weniger Schmerzen und Schmerzmittel und eine schnellere Heilung.

Zitat Icon

Aktuell haben wir in Kärnten zwei Roboter, einmal in Klagenfurt und in Spittal, die während der Operation assistieren und als Werkzeug zum Einsatz kommen.

Beate Prettner, Gesundheitslandesrätin.

Ein Da-Vinci Roboter kostet bis zu zwei Millionen Euro. Primaria Dalpiaz nutzt bereits mit mehreren eingespielten OP-Teams bei Eingriffen an der Prostata oder Niere die Roboterarme. Zukünftig sollen sie auch in Fachrichtungen wie der Thoraxchirurgie, Gynäkologie oder der HNO-Chirurgie zum Einsatz kommen.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.420 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.759 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
114.700 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Steht vorm Comeback
Eishockey-Star verlor sein Herz an eine Wienerin
Roboter und Co.
Land investiert Millionen in heimische Kliniken
Routinekontrolle
Autolenkerin warf Fäkalien gegen die Polizisten
Krone Plus Logo
75% für Obergrenzen
Rote Asylpolitik: Fellners Freud‘ als Bablers Leid
Krone Plus Logo
Ehefrau aufgelauert
Sie wollte sich trennen – er griff zum Messer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf