Zwei Teamchefs: Kamerun versinkt im Trainer-Chaos

„Eto’o ein Narzisst“

Dieser fand jedoch schon einen Ersatzmann für den Job und machte den einheimischen David Pagou zum neuen Trainer. Brys ließ sich das allerdings nicht gefallen und schoss heftig in Richtung der Fußballlegende: „Eigentlich bin ich nicht überrascht. Es kommt von jemandem, der narzisstisch ist und sich für den Besten hält. Eto’o hatte von Anfang das Ziel, mich loszuwerden, schon von der ersten Minute an hat er mich beleidigt. Ich war ihm einfach zu stark.“