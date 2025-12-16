Vorteilswelt
3. Titel für Bonmati

PSG-Star jubelt: Dembele zum Weltfußballer gekürt!

Fußball International
16.12.2025 18:48
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele(Bild: AFP/APA/Sameer Al-Doumy)

Ousmane Dembele und Aitana Bonmati sind am Dienstagabend beim Gala-Dinner des Weltverbandes FIFA in Doha als Weltfußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden. Die FC-Barcelona-Spielerin Bonmati triumphierte zum dritten Mal in Folge. Dem Franzosen Dembele in Diensten von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde die Ehre zum ersten Mal zuteil. Zum Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt

Er hatte Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vergangenen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.

Aitana Bonmati
Aitana Bonmati(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Der 28-jährige Dembele setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappe von Real Madrid und den Spanier Lamine Yamal (FC Barcelona) durch. „Ich möchte allen meinen Teamkollegen danken. Es zeigt einfach, dass sich harte Arbeit auszahlt“, sagte Demebele. „Es war ein fantastisches Jahr für mich, sowohl persönlich als auch gemeinsam.“ Bonmati, Champions-League-Spielerin der Saison und EM-Finalistin mit Spanien, war ebenfalls glücklich. „Danke an die Spieler, Trainer und Fans, die für mich gestimmt haben, damit ich diesen Preis gewinnen kann“, erklärte Bonmati, die sich derzeit von einer Operation an einem gebrochenen Wadenbein erholt.

Donnarumma und Hampton siegten wie beim Ballon d‘Or
Bereits zuvor war Gianluigi Donnarumma zum Welttormann des Jahres gewählt worden. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Sowohl Donnarumma als auch die 25-jährige Hampton hatten zuvor in diesem Jahr bereits den Ballon d‘Or gewonnen. Auch Dembele und Bonmati hatten bereits Ende September bei der Konkurrenzveranstaltung zu den FIFA-Awards gewonnen.

Donnarumma, der inzwischen für Manchester City spielt, hatte in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain sowohl die Champions League als auch in Frankreich die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Der Europameister von 2021 war im selben Jahr vom AC Milan zu PSG gewechselt und bis zum vorigen Sommer Stammtorhüter in Paris gewesen.

Seit 1991
Die bisherigen Weltfußballer

1991 Lothar Matthäus, Deutschland, Inter Mailand

1992 Marco van Basten, Niederlande, AC Milan

1993 Roberto Baggio, Italien, Juventus Turin

1994 Romario, Brasilien, FC Barcelona

1995 George Weah, Liberia, Paris Saint-Germain/AC Mailand

1996 Ronaldo, Brasilien, PSV Eindhoven/FC Barcelona

1997 Ronaldo, Brasilien, FC Barcelona/Inter Mailand

1998 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin

1999 Rivaldo, Brasilien, FC Barcelona

2000 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin

2001 Luis Figo, Portugal, Real Madrid

2002 Ronaldo, Brasilien, Inter Mailand/Real Madrid

2003 Zinedine Zidane, Frankreich, Real Madrid

2004 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona

2005 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona

2006 Fabio Cannavaro, Italien, Juventus Turin/Real Madrid

2007 Kaka, Brasilien, AC Milan

2008 Cristiano Ronaldo, Portugal, Manchester United

2009 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2010 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2011 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2012 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2013 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2014 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2015 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2016 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2017 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid

2018 Luka Modric, Kroatien, Real Madrid

2019 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona

2020 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München

2021 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München

2022 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain

2023 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain/Inter Miami

2024 Vinicius Jr., Brasilien, Real Madrid

2025 Ousmane Dembele, Frankreich, Paris Saint-Germain

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.

Ähnliche Themen
Luis EnriqueKylian MbappéGianluigi Donnarumma
DohaBarcelonaEnglandParis
Real MadridFIFAChampions LeagueFC Barcelona
WeltverbandSommer
