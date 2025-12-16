PSG-Star jubelt: Dembele zum Weltfußballer gekürt!

Ousmane Dembele und Aitana Bonmati sind am Dienstagabend beim Gala-Dinner des Weltverbandes FIFA in Doha als Weltfußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden. Die FC-Barcelona-Spielerin Bonmati triumphierte zum dritten Mal in Folge. Dem Franzosen Dembele in Diensten von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde die Ehre zum ersten Mal zuteil. Zum Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt
Er hatte Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vergangenen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.
Der 28-jährige Dembele setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappe von Real Madrid und den Spanier Lamine Yamal (FC Barcelona) durch. „Ich möchte allen meinen Teamkollegen danken. Es zeigt einfach, dass sich harte Arbeit auszahlt“, sagte Demebele. „Es war ein fantastisches Jahr für mich, sowohl persönlich als auch gemeinsam.“ Bonmati, Champions-League-Spielerin der Saison und EM-Finalistin mit Spanien, war ebenfalls glücklich. „Danke an die Spieler, Trainer und Fans, die für mich gestimmt haben, damit ich diesen Preis gewinnen kann“, erklärte Bonmati, die sich derzeit von einer Operation an einem gebrochenen Wadenbein erholt.
Donnarumma und Hampton siegten wie beim Ballon d‘Or
Bereits zuvor war Gianluigi Donnarumma zum Welttormann des Jahres gewählt worden. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Sowohl Donnarumma als auch die 25-jährige Hampton hatten zuvor in diesem Jahr bereits den Ballon d‘Or gewonnen. Auch Dembele und Bonmati hatten bereits Ende September bei der Konkurrenzveranstaltung zu den FIFA-Awards gewonnen.
Donnarumma, der inzwischen für Manchester City spielt, hatte in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain sowohl die Champions League als auch in Frankreich die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Der Europameister von 2021 war im selben Jahr vom AC Milan zu PSG gewechselt und bis zum vorigen Sommer Stammtorhüter in Paris gewesen.
1991 Lothar Matthäus, Deutschland, Inter Mailand
1992 Marco van Basten, Niederlande, AC Milan
1993 Roberto Baggio, Italien, Juventus Turin
1994 Romario, Brasilien, FC Barcelona
1995 George Weah, Liberia, Paris Saint-Germain/AC Mailand
1996 Ronaldo, Brasilien, PSV Eindhoven/FC Barcelona
1997 Ronaldo, Brasilien, FC Barcelona/Inter Mailand
1998 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin
1999 Rivaldo, Brasilien, FC Barcelona
2000 Zinedine Zidane, Frankreich, Juventus Turin
2001 Luis Figo, Portugal, Real Madrid
2002 Ronaldo, Brasilien, Inter Mailand/Real Madrid
2003 Zinedine Zidane, Frankreich, Real Madrid
2004 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona
2005 Ronaldinho, Brasilien, FC Barcelona
2006 Fabio Cannavaro, Italien, Juventus Turin/Real Madrid
2007 Kaka, Brasilien, AC Milan
2008 Cristiano Ronaldo, Portugal, Manchester United
2009 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2010 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2011 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2012 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2013 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2014 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2015 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2016 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2017 Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid
2018 Luka Modric, Kroatien, Real Madrid
2019 Lionel Messi, Argentinien, FC Barcelona
2020 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München
2021 Robert Lewandowski, Polen, FC Bayern München
2022 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain
2023 Lionel Messi, Argentinien, Paris Saint-Germain/Inter Miami
2024 Vinicius Jr., Brasilien, Real Madrid
2025 Ousmane Dembele, Frankreich, Paris Saint-Germain
An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.