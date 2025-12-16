PSG-Star jubelt: Dembele zum Weltfußballer gekürt!

Der 28-jährige Dembele setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappe von Real Madrid und den Spanier Lamine Yamal (FC Barcelona) durch. „Ich möchte allen meinen Teamkollegen danken. Es zeigt einfach, dass sich harte Arbeit auszahlt“, sagte Demebele. „Es war ein fantastisches Jahr für mich, sowohl persönlich als auch gemeinsam.“ Bonmati, Champions-League-Spielerin der Saison und EM-Finalistin mit Spanien, war ebenfalls glücklich. „Danke an die Spieler, Trainer und Fans, die für mich gestimmt haben, damit ich diesen Preis gewinnen kann“, erklärte Bonmati, die sich derzeit von einer Operation an einem gebrochenen Wadenbein erholt.