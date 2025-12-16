Autolenkerin warf Fäkalien gegen die Polizisten

Lenkerin ohne gültigen Führerschein, dafür aber aggressiv – das ist nicht in Ordnung, aber doch immer wieder Alltag in der Arbeit der Polizeibeamten. Dass sie jedoch während einer Routinekontrolle mit Fäkalien beworfen werden, das ist neu. Und ein trauriger Tiefpunkt.
Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Montag kurz nach 21 Uhr hielten Beamte der Klagenfurter Verkehrsinspektion eine 42-jährige Autolenkerin an. Die Klagenfurterin konnte keine gültige Lenkberechtigung vorweisen und verhielt sich schon von Beginn der Kontrolle an äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizisten.
Frau verrichtete Notdurft auf dem Asphalt
Da der Verdacht bestand, die Lenkerin könnte durch Suchtmittel beeinträchtigt sein, forderten die Beamten die Frau auf, sich einer Untersuchung beim Amtsarzt zu stellen. Darauf hockte sich die Klagenfurterin auf den Asphalt, verrichtete ihre Notdurft – und begann die Polizisten mit Fäkalien zu bewerfen und wüst zu beschimpfen.
Sie wurde mehrmals aufgefordert, sich zu beruhigen und ihr Verhalten einzustellen. Alle Versuche, für Ordnung zu sorgen, scheiterten jedoch. Die Frau wurde also festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Die 42-Jährige wird wegen aggressiven Verhaltens und weiterer Verwaltungsübertretungen angezeigt.
