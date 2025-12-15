Vorteilswelt
Die großen Shows 2026

Gottschalk-Nachfolger kommen nach Salzburg

Salzburg
15.12.2025 08:00
Magier und jetzt auch Gottschalk-Nachfolger: Die Ehrlich Brothers übernahmen eine Sendung des ...
Magier und jetzt auch Gottschalk-Nachfolger: Die Ehrlich Brothers übernahmen eine Sendung des Showmasters auf RTL.(Bild: Ehrlich Brothers)

Der Terminkalender der Ehrlich Brothers ist derzeit gesteckt voll. Erst am Wochenende traten sie die Nachfolge von Showlegende Thomas Gottschalk an: Die Star-Magier waren Teil der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“, die nun in neuer Besetzung fortgeführt wird. 

Trotzdem haben sich die beiden Brüder einen weiteren Termin schon ganz dick in ihrem Kalender angestrichen. Von 15. bis 17. Mai 2026 gastieren sie für gleich mehrere Shows in der Salzburgarena.

Das Publikum darf sich im kommenden Jahr aber noch über zahlreiche weitere Stars auf den Bühnen in Salzburg freuen.

Am Valentinstag macht Comedian Mario Barth in Salzburg einen Tourstopp.
Am Valentinstag macht Comedian Mario Barth in Salzburg einen Tourstopp.(Bild: Sepp Pail)

Mario Barth versüßt Salzburgern Valentinstag
Eine weitere deutsche Unterhaltungsgröße beehrt die Salzburgarena schon im Februar: Comedian Mario Barth gastiert am Valentinstag mit seinem Programm „Männer sind nichts ohne die Frauen“. 

Ein gänzliches neues Programm im Gepäck hat Ausnahmemusiker Herbert Pixner. In „Symphonic Alps Reloaded“. Darin begegnet zeitgenössische Alpen-Weltmusik Jazz, Flamenco, Blues und Tango. Bis zum 7. und 8. Oktober müssen sich Pixner Fans allerdings noch gedulden.

Ausnahmemusiker Herbert Pixner hat im Oktober sein neues Programm im Gepäck.
Ausnahmemusiker Herbert Pixner hat im Oktober sein neues Programm im Gepäck.(Bild: Christian Jauschowetz)

Seiler und Speer spielen im Rahmen ihrer „Hödn“-Tour zahlreiche Konzerte in ganz Österreich. Am 16. April ist das Duo in der Salzburgarena zu Gast. Fans müssen in diesem Fall spontan sein: derzeit sind bereits alle Karten vergriffen. Auf Restkarten an der Abendkasse kann aber durchaus gehofft werden.

Das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia wurde als „größter Act aller Zeiten“ fürs Electric ...
Das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia wurde als „größter Act aller Zeiten“ fürs Electric Love angekündigt.(Bild: Instagram)

„Größter Act aller Zeiten“ beim Electric Love Festival
„Das ist für uns der größte Act aller Zeiten. Damit erreichen wir eine neue Dimension“ – so kündigte Electric-Love-Chef Manuel Reifenauer den Sensations-Act des kommenden Sommers an. Gemeint ist damit das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia. Bekannt wurde die Swedish House Mafia – bestehen aus den DJs Axwell, Sebastian Ingrosso und Steve Angello – Ende der 00er Jahre. 2012 gelang der ganz große Durchbruch mit ihrem Welthit „Don‘t you worry child“, der sich über fünf Millionen Mal verkauft hat.

Mit „Schlagerherz & Flower-Power“will Maite Kelly Salzburg begeistern.
Mit „Schlagerherz & Flower-Power“will Maite Kelly Salzburg begeistern.(Bild: (c) www.VIENNAREPORT.at)

International wird es auch mit einem weiteren Konzerthighlight 2026: Maite Kelly tritt mit ihrer Band im September im Zentrum für Visionen in Puch-Urstein auf. „Schlagerherz & Flower-Power“ lautet das Motto.

Natürlich dürfen auch österreichische Hochkaräter 2026 auf Salzburgs Bühnen nicht fehlen: Ina Regen spielt gleich mehrere Termine im kommenden Jahr in Bischofshofen und der Mozartstadt. Der Wiener Sänger Julian le Play tritt am 18. März in der Szene in Salzburg-Stadt auf und die südsteirische Sängerin Anna-Sophie gastiert am 20. März im K.U.L.T. in Hof bei Salzburg.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

