Gottschalk-Nachfolger kommen nach Salzburg

Mario Barth versüßt Salzburgern Valentinstag

Eine weitere deutsche Unterhaltungsgröße beehrt die Salzburgarena schon im Februar: Comedian Mario Barth gastiert am Valentinstag mit seinem Programm „Männer sind nichts ohne die Frauen“.

Ein gänzliches neues Programm im Gepäck hat Ausnahmemusiker Herbert Pixner. In „Symphonic Alps Reloaded“. Darin begegnet zeitgenössische Alpen-Weltmusik Jazz, Flamenco, Blues und Tango. Bis zum 7. und 8. Oktober müssen sich Pixner Fans allerdings noch gedulden.