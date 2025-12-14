Auf der linken Seite glänzte Alajbegovic

Salzburg kürte sich mit dem 2:1 gegen den WAC zum Winterkönig der Fußball-Bundesliga. Einige Spieler zeigten vor der Pause noch auf, andere enttäuschten. Die Bullen-Noten im Detail.
Alexander Schlager 2
Wurde kaum gefordert, aber er unterlief eine Flanke, wo Rasmussen für ihn auf der Linie rettete.
Stefan Lainer 4
Starke Leistung des Routiniers! Der Seekirchner war an beiden Toren beteiligt.
Joane Gadou 2
Sein Elfer-Foul an Avdijaj war unnötig. Auch sonst nicht immer souverän.
Jacob Rasmussen 3
Besser als sein Nebenmann, aber bei der Szene, die zum Strafstoß führte, war er auch beteiligt.
Frans Krätzig 3
Steigerte sich mit Fortlauf der Partie. Gab einen tollen Stanglpass auf Vertessen.
Mads Bidstrup 3
Der Kapitän holte den Elfer raus, ansonsten war er aber nicht wirklich zu sehen.
Soumaila Diabate 3
War Gelb-Rot gefährdet, deswegen blieb er zur Pause draußen. Davor solide.
Moussa Yeo 2
Von ihm kam zu wenig. Der Malier war bei fast keiner Offensivaktion beteiligt.
Kerim Alajbegovic 5
Spielte endlich wieder auf links, war mit zwei Toren der Matchwinner! Musste zum Schluss verletzt raus.
Petar Ratkov 3
Mit den meisten Schüssen (7). Hätte aber zwei Treffer erzielen müssen!
Edmund Baidoo 2
Blieb dieses Mal blass und konnte sich kein einziges Mal in Szene setzen.
Valentin Sulzbacher 2
Brachte Ruhe ins Spiel, holte sich aber Gelb-Rot!
Yorbe Vertessen 2
Vergab eine Riesenchance.
Karim Onisiwo 2
Nicht zu sehen.
Clement Bischoff 0
Trainer Kai Hesse 3
Vertrat Letsch erneut und stellte das Team gut ein.
