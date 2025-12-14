Alles neu! Feuertaufe für Zugverbindungen

Das ist nur eine der vielen Änderungen. Durch die Eröffnung des Koralmtunnels zwischen der Steiermark und Kärnten fahren die Fernverkehrszüge jetzt über die Tauernbahn-Strecke im Gasteinertal Richtung Süden, die Verbindungen nach Villach und Graz wurden ausgebaut. Sieben Direktverbindungen pro Tag gibt es zwischen Salzburg und Graz.