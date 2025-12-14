Norweger drückten Bad Gastein ihren Stempel auf

Waren das norwegische Meisterschaften? Beim Blick auf die Ergebnisliste der Langlaufserie „Ski Classics“ in Bad Gastein konnte man schon einmal ins Grübeln kommen. Beim Marathon-Rennen über 36 Kilometer waren die ersten sechs Plätze jeweils von den Wikingern belegt, gefolgt von einem Franzosen und wieder zwei Norwegern. Sieger Kasper Stadaas war nach 1:23:15,3 Stunden im Ziel und gewann das erste Rennen der neuen Saison. „Perfekte Bedingungen und das wundervolle Wetter – wir haben ein super Rennen gezeigt“, strahlte der 31-Jährige danach mit der Sonne um die Wette.