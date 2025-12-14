Norweger drückten Bad Gastein ihren Stempel auf

Die Ski Classics in Bad Gastein sind für 2025 Geschichte. Die Norweger zeigten ihre Klasse und siegten beim Marathon. Triahtlet Lukas Pertl zeigte im 15-Kilometer-Bewerb auf.
Waren das norwegische Meisterschaften? Beim Blick auf die Ergebnisliste der Langlaufserie „Ski Classics“ in Bad Gastein konnte man schon einmal ins Grübeln kommen. Beim Marathon-Rennen über 36 Kilometer waren die ersten sechs Plätze jeweils von den Wikingern belegt, gefolgt von einem Franzosen und wieder zwei Norwegern. Sieger Kasper Stadaas war nach 1:23:15,3 Stunden im Ziel und gewann das erste Rennen der neuen Saison. „Perfekte Bedingungen und das wundervolle Wetter – wir haben ein super Rennen gezeigt“, strahlte der 31-Jährige danach mit der Sonne um die Wette.
Stina Nilsson auf Platz zwei
Olympiasieger und Langlaufikone Petter Northug musste sich mit Platz 41 zufrieden geben. Die Österreicher Matthias Waldauf (Rang 83) und Lorenz Grüber (92.) konnten mit dem ehemaligen Superstar nicht ganz mithalten. Bei den Damen gewann mit Anikken Gjerde Alnaes ebenfalls eine Norwegerin – vor der schwedischen Olympiasiegerin Stina Nilsson.
Beim 15-Kilometer-Rennen am Samstag zeigte Triathlet Lukas Pertl auf zwei Skiern auf und holte hinter Florian Döringer (D) den zweiten Platz.
