Red Bull Salzburg

Wartet auf die Bullen der nächste Neuanfang?

Salzburg
15.12.2025 06:00
Alajbegovic (li.) war der Matchwinner gegen den WAC.
Alajbegovic (li.) war der Matchwinner gegen den WAC.(Bild: GEPA)

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den WAC verabschiedete sich Salzburg in die Winterpause. Die Bullen sind auf Platz eins, aber trotzdem kann man mit der Hinrunde nicht wirklich zufrieden sein. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Philip Kirchtag.

Rückblick: Vor fast exakt einem Jahr, am 14. Dezember 2024, beendete Salzburg die Hinrunde mit einem 3:0-Heimsieg gegen den späteren Absteiger Klagenfurt. Es sollte die letzte Partie unter der Führung von Ex-Trainer Pep Lijnders sein. Der Niederländer wurde kurz darauf entlassen, der Anfang Dezember installierte Sportvorstand Rouven Schröder wollte einen Neustart. Mit Neo-Coach Thomas Letsch sollte nach dem wohl schwierigsten Herbst der Vereinsgeschichte alles besser werden . . .

Salzburg-Trainer Thomas Letsch.
Salzburg-Trainer Thomas Letsch.(Bild: Andreas Tröster)

Zurück in der Gegenwart stellt sich allerdings die Frage, ob 2025 wirklich alles besser wurde?

Positiv ist, dass Salzburg nicht wie in der letzten Saison als Fünfter, sondern als Erster in die Winterpause geht. Punktetechnisch ist man heuer mit 32 Zählern nach 17 Spielen zwar alles andere als top unterwegs, aber stärker als vergangene Spielzeit (26 nach 16 Partien). Zu erwähnen ist zudem, dass die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft unter Letsch um einiges besser ist als bei Lijnders.

Lesen Sie auch:
Zeigte zum Jahresabschluss wieder auf: Kerim Alajbegovic (li.).
Bullen-Noten im Detail
Auf der linken Seite glänzte Alajbegovic
14.12.2025
Sorgen um Alajbegovic
Sieg gegen WAC! Salzburg kürt sich zum Winterkönig
14.12.2025

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es spielerisch unter Letsch keinen Fortschritt gab, seine Handschrift noch immer nicht zu erkennen ist. Er hat es nicht geschafft, das Team weiterzuentwickeln. Daher wird spannend zu sehen sein, ob der neue Sportboss dem 57-Jährigen sein Vertrauen ausspricht oder ob es bei Salzburg den nächsten Neuanfang gibt.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
