Wartet auf die Bullen der nächste Neuanfang?

Positiv ist, dass Salzburg nicht wie in der letzten Saison als Fünfter, sondern als Erster in die Winterpause geht. Punktetechnisch ist man heuer mit 32 Zählern nach 17 Spielen zwar alles andere als top unterwegs, aber stärker als vergangene Spielzeit (26 nach 16 Partien). Zu erwähnen ist zudem, dass die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft unter Letsch um einiges besser ist als bei Lijnders.