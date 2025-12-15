Wartet auf die Bullen der nächste Neuanfang?

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den WAC verabschiedete sich Salzburg in die Winterpause. Die Bullen sind auf Platz eins, aber trotzdem kann man mit der Hinrunde nicht wirklich zufrieden sein. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Philip Kirchtag.
Rückblick: Vor fast exakt einem Jahr, am 14. Dezember 2024, beendete Salzburg die Hinrunde mit einem 3:0-Heimsieg gegen den späteren Absteiger Klagenfurt. Es sollte die letzte Partie unter der Führung von Ex-Trainer Pep Lijnders sein. Der Niederländer wurde kurz darauf entlassen, der Anfang Dezember installierte Sportvorstand Rouven Schröder wollte einen Neustart. Mit Neo-Coach Thomas Letsch sollte nach dem wohl schwierigsten Herbst der Vereinsgeschichte alles besser werden . . .
Zurück in der Gegenwart stellt sich allerdings die Frage, ob 2025 wirklich alles besser wurde?
Positiv ist, dass Salzburg nicht wie in der letzten Saison als Fünfter, sondern als Erster in die Winterpause geht. Punktetechnisch ist man heuer mit 32 Zählern nach 17 Spielen zwar alles andere als top unterwegs, aber stärker als vergangene Spielzeit (26 nach 16 Partien). Zu erwähnen ist zudem, dass die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft unter Letsch um einiges besser ist als bei Lijnders.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es spielerisch unter Letsch keinen Fortschritt gab, seine Handschrift noch immer nicht zu erkennen ist. Er hat es nicht geschafft, das Team weiterzuentwickeln. Daher wird spannend zu sehen sein, ob der neue Sportboss dem 57-Jährigen sein Vertrauen ausspricht oder ob es bei Salzburg den nächsten Neuanfang gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.