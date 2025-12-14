Dieser Eisbär hört auch auf den Namen „Hansi“

Am Ende wurde nicht nur der prestigeträchtige Sieg gegen den Erzrivalen gefeiert, sondern auch Christian „Hansi“ Jennes, der zwei Tore erzielt hatte. „Hansi”? Richtig! Denn so wird der Stürmer nämlich innerhalb der Mannschaft genannt. Woher das kommt? „Der Spitzname ist schon alt und kommt noch aus der Jugendzeit. Ein Vater eines guten Freundes hat mir diesen Spitznamen damals verpasst und das ist mir irgendwie geblieben“, lachte Jennes im Gespräch mit der „Krone“. Stören tut es ihn jedenfalls nicht.