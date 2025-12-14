Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Matchwinner im Derby

Dieser Eisbär hört auch auf den Namen „Hansi“

Salzburg
14.12.2025 19:00
Konnte in Kitzbühel doppelt jubeln: Zells Christian Jennes.
Konnte in Kitzbühel doppelt jubeln: Zells Christian Jennes.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Für die Zeller Eisbären lief es am Samstag wie am Schnürchen. Der Meister der Alps Hockey League gewann auch das zweite Derby der Saison und setzte sich in Kitzbühel nach einem Rückstand noch mit 4:1 durch. Platz drei ist somit fest in blau-gelber Hand. Zum Matchwinner avancierte dabei ein Stürmer, der einen seltsamen Spitznamen trägt. 

0 Kommentare

Erst in Rückstand geraten, dann groß aufgespielt: Die Rückkehr von Torhüter Alexander Schmidt und Stürmer Paul Schmid an ihre alte Wirkungsstätte hatte es in sich. Die Eisbären behielten am Ende mit 4:1 die Oberhand, sicherten sich Rang drei in der Tabelle der Alps Hockey League und qualifizierten sich zusätzlich für das Finale der österreichischen Meisterschaft.

Zitat Icon

Der Spitzname ist schon alt und kommt noch aus der Jugendzeit.

Christian JENNES, Eisbären-Stürmer

Bild: Johannes Radlwimmer

Am Ende wurde nicht nur der prestigeträchtige Sieg gegen den Erzrivalen gefeiert, sondern auch Christian „Hansi“ Jennes, der zwei Tore erzielt hatte. „Hansi”? Richtig! Denn so wird der Stürmer nämlich innerhalb der Mannschaft genannt. Woher das kommt? „Der Spitzname ist schon alt und kommt noch aus der Jugendzeit. Ein Vater eines guten Freundes hat mir diesen Spitznamen damals verpasst und das ist mir irgendwie geblieben“, lachte Jennes im Gespräch mit der „Krone“. Stören tut es ihn jedenfalls nicht.

Lesen Sie auch:
Eisbär Nick Huard reist mit seinen Eisbären heute nach Kitzbühel.
Alps Hockey League
Zell vor Derby: „Wichtigste Spiel der Saison!“
13.12.2025

Jennes: „Gegen die freut man sich natürlich doppelt“
Die beiden Treffer gegen die Tiroler machte ihn umso glücklicher. „Gegen die freut man sich natürlich doppelt. Bei beiden Toren hat einfach alles gepasst“, schilderte er seinen Doppelpack. Nachlegen kann der 28-Jährige mit seinem Team schon am Donnerstag wieder. Dann trifft der Meister daheim auf Gröden. Die Jungbullen sind in der kommenden Woche ebenfalls wieder im Einsatz, wenn Dienstag (19.15) Jesenice in der Mozartstadt gastiert.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.960 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.867 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
107.948 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf