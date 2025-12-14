Dieser Eisbär hört auch auf den Namen „Hansi“

Für die Zeller Eisbären lief es am Samstag wie am Schnürchen. Der Meister der Alps Hockey League gewann auch das zweite Derby der Saison und setzte sich in Kitzbühel nach einem Rückstand noch mit 4:1 durch. Platz drei ist somit fest in blau-gelber Hand. Zum Matchwinner avancierte dabei ein Stürmer, der einen seltsamen Spitznamen trägt.
Erst in Rückstand geraten, dann groß aufgespielt: Die Rückkehr von Torhüter Alexander Schmidt und Stürmer Paul Schmid an ihre alte Wirkungsstätte hatte es in sich. Die Eisbären behielten am Ende mit 4:1 die Oberhand, sicherten sich Rang drei in der Tabelle der Alps Hockey League und qualifizierten sich zusätzlich für das Finale der österreichischen Meisterschaft.
Der Spitzname ist schon alt und kommt noch aus der Jugendzeit.
Christian JENNES, Eisbären-Stürmer
Bild: Johannes Radlwimmer
Am Ende wurde nicht nur der prestigeträchtige Sieg gegen den Erzrivalen gefeiert, sondern auch Christian „Hansi“ Jennes, der zwei Tore erzielt hatte. „Hansi”? Richtig! Denn so wird der Stürmer nämlich innerhalb der Mannschaft genannt. Woher das kommt? „Der Spitzname ist schon alt und kommt noch aus der Jugendzeit. Ein Vater eines guten Freundes hat mir diesen Spitznamen damals verpasst und das ist mir irgendwie geblieben“, lachte Jennes im Gespräch mit der „Krone“. Stören tut es ihn jedenfalls nicht.
Jennes: „Gegen die freut man sich natürlich doppelt“
Die beiden Treffer gegen die Tiroler machte ihn umso glücklicher. „Gegen die freut man sich natürlich doppelt. Bei beiden Toren hat einfach alles gepasst“, schilderte er seinen Doppelpack. Nachlegen kann der 28-Jährige mit seinem Team schon am Donnerstag wieder. Dann trifft der Meister daheim auf Gröden. Die Jungbullen sind in der kommenden Woche ebenfalls wieder im Einsatz, wenn Dienstag (19.15) Jesenice in der Mozartstadt gastiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.