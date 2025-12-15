Austria Salzburg: Tage des Trainers sind gezählt

Die Austria möchte sich nach der ersten Saison als Aufsteiger in der 2. Liga etablieren und strebt in den kommenden Jahren sogar nach noch Höherem. Das betrifft neben der Infrastruktur (Stichwort Stadion) etwa auch die Mannschaft – und damit die Position des Trainers. Schaider sitzt nur nebenberuflich auf der Bank der Maxglaner. „Nur Fußball“ ist auch in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs keine Option für ihn. Warum, das hat der 48-Jährige bereits im Sommer im „Krone“-Interview erklärt. „Wenn alles richtig läuft, kann ich in acht Jahren in Pension gehen. Da bietet sich der Beamtenberuf mit einem sehr guten Gehalt an. Das muss man im Fußball erst einmal verdienen“, sagte Schaider damals.