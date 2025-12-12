Zweitligist hat kein Geld für eine Weihnachtsfeier

Auch zum Jahresabschluss gab‘s für Zweitligist Austria Klagenfurt bei den Amateuren von Austria Wien keine Punkte – 1:2-Niederlage, es war schon das neunte Spiel ohne Sieg. Die finanzielle Lage ist bekanntlich richtig prekär, aus Budgetgründen gab‘s für die Profimannschaft in dieser Saison nicht einmal eine Weihnachtsfeier.