Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Pleite auch am Feld

Zweitligist hat kein Geld für eine Weihnachtsfeier

Kärnten
12.12.2025 21:27
Austria Klagenfurt und Mario Matkovic mussten sich bei Austria Wien II geschlagen geben.
Austria Klagenfurt und Mario Matkovic mussten sich bei Austria Wien II geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Auch zum Jahresabschluss gab‘s für Zweitligist Austria Klagenfurt bei den Amateuren von Austria Wien keine Punkte – 1:2-Niederlage, es war schon das neunte Spiel ohne Sieg. Die finanzielle Lage ist bekanntlich richtig prekär, aus Budgetgründen gab‘s für die Profimannschaft in dieser Saison nicht einmal eine Weihnachtsfeier.

0 Kommentare

Traurig! Überall in Kärnten werden aktuell die Weihnachtsfeiern abgehalten, jeder noch so kleine Hobbyklub stößt mit seinen Mitgliedern und Mitarbeitern auf die Feiertage an. Doch bei Zweitligist Austria Klagenfurt ging sich heuer keine Party für die Profi-Mannschaft aus. „Das Budget war der ausschlaggebende Grund dafür“, bestätigt Cheftrainer Rolf Landerl.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
174.666 mal gelesen
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
143.318 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.108 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Pleite auch am Feld
Zweitligist hat kein Geld für eine Weihnachtsfeier
Out für neuen Liga-Cup
Trotz Magen-Schock: Ferlach-Star mit Titelansage!
Koralmbahn gestartet
Premiere im Tunnel: Ein Tag, der Staub aufwirbelte
Koralm-Empfang
Zwischen Freudentaumel und Auszeichnungsstress
Infos, Bilder, Stimmen
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf