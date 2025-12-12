Zweitligist hat kein Geld für eine Weihnachtsfeier

„Extrem betrunken!“ Norris bei Feier eskaliert
Auch zum Jahresabschluss gab‘s für Zweitligist Austria Klagenfurt bei den Amateuren von Austria Wien keine Punkte – 1:2-Niederlage, es war schon das neunte Spiel ohne Sieg. Die finanzielle Lage ist bekanntlich richtig prekär, aus Budgetgründen gab‘s für die Profimannschaft in dieser Saison nicht einmal eine Weihnachtsfeier.
Traurig! Überall in Kärnten werden aktuell die Weihnachtsfeiern abgehalten, jeder noch so kleine Hobbyklub stößt mit seinen Mitgliedern und Mitarbeitern auf die Feiertage an. Doch bei Zweitligist Austria Klagenfurt ging sich heuer keine Party für die Profi-Mannschaft aus. „Das Budget war der ausschlaggebende Grund dafür“, bestätigt Cheftrainer Rolf Landerl.
