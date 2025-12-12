Zwischen Freudentaumel und Auszeichnungsstress

Das offizielle Kärnten feiert das Jahrhundertprojekt Koralmbahn und verleiht ÖBB-Mitarbeitern Dank und Anerkennung. Und dabei wurde auch in die Zukunft geblickt.
Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist der 12. Dezember 2025 ein „Feiertag für Kärnten“. Und bei einem Feiertag darf auch der große Pomp nicht fehlen. Daher lud die Kärntner Landesregierung nach der ersten Fahrt der neuen Koralmbahn in das Klagenfurter Konzerthaus.
Doch ganz ohne Arbeit geht es dann doch nicht – im Gegenteil. Der Landeschef spannte seine ganze Regierungsmannschaft ein und ließ die verantwortlichen ÖBB-Mitarbeiter hochleben. Allen voran Vorstandschef Andreas Matthä, der gemeinsam mit „Mr. Koralmbahn“ Klaus Schneider das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes erhielt. Aber auch die sieben Tunnelpatinnen und weitere Protagonisten des neuen Schienenstranges dürfen sich über Dank- und Anerkennungsurkunden des Landes freuen.
Ausgelassene Stimmung
Nach den Ehrungen und den feinen Klängen von Hannah Senfter und Polina Winkler konnten die früheren Landeshauptleute Peter Ambrozy, Gerhard Dörfler und Christoph Zernatto, die slowenische Generalkonsulin Maja Balant Slobodjanac, Diözesanbischof Josef Marketz, Superintendentin Andrea Mattioli, Polizei-Chefin Michaela Kohlweiß, Befehlshaber Philipp Eder und viele andere Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über das Jahrhundertprojekt und die kärntnerisch-steirische Zukunft bis in den späten Abend philosophieren.
