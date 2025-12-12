Zwischen Freudentaumel und Auszeichnungsstress

Doch ganz ohne Arbeit geht es dann doch nicht – im Gegenteil. Der Landeschef spannte seine ganze Regierungsmannschaft ein und ließ die verantwortlichen ÖBB-Mitarbeiter hochleben. Allen voran Vorstandschef Andreas Matthä, der gemeinsam mit „Mr. Koralmbahn“ Klaus Schneider das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes erhielt. Aber auch die sieben Tunnelpatinnen und weitere Protagonisten des neuen Schienenstranges dürfen sich über Dank- und Anerkennungsurkunden des Landes freuen.