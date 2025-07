Das Grundwasser in Österreich wird immer knapper

Die Infografik zeigt die Grundwasserstände an 231 Messstellen in Österreich am 15. Juli 2025. 59 % der Messstellen melden sehr niedrige oder niedrige Werte. Besonders hohe Anteile gibt es in Tirol mit 86 %, Salzburg mit 85 % und Vorarlberg mit 72 %. In Niederösterreich liegt der Anteil bei 33 %. Quelle: Greenpeace/BMLUK.