Ben Sulayem als FIA-Präsident des wiedergewählt

Der Weltverband habe in den vergangenen vier Jahren „einen umfassenden Wandel durchlaufen, der zu einer Verbesserung der Amtsführung und der Betriebsabläufe sowie zur Wiederherstellung der finanziellen Gesundheit“ der FIA geführt habe, hieß es in einer Mitteilung. Unter anderem wurde berichtet, dass unter Ben Sulayems Führung die FIA einen Verlust in Höhe von 24 Millionen Euro im Jahr 2021 in ein robustes Betriebsergebnis von 4,7 Millionen Euro im Jahr 2024 umgewandelt habe. Für 2025 wird mit 4,4 Millionen Euro im Plus gerechnet.